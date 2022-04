Congo-Brazzaville: Caisse d'assurance maladie universelle - Les professionnels de santé sensibilisés au conventionnement

Le ministère en charge du Travail et de la Sécurité sociale a organisé, le 8 avril à Brazzaville, en partenariat avec le ministère de la Santé, un atelier visant la mise à disposition des prestataires de soins de santé des informations essentielles sur l'entrée très prochaine en exploitation de la Caisse d'assurance maladie universelle (Camu) et les dispositions à prendre.

Regroupant, entre autres, les responsables des formations sanitaires, des pharmacies et laboratoires d'analyses médicales, l'atelier de sensibilisation des professionnels de santé au conventionnement avec la Camu leur a permis d'examiner les conditions de coopération avec les prestataires de soins. En effet, créée par loi en août 2015, la Camu a pour objectifs de garantir l'accès à tous aux soins de santé ; contribuer au développement de l'offre de soins de qualité ; sauvegarder l'équilibre financier du Régime d'assurance maladie universelle (Ramu).

Considéré comme l'une des phases déterminantes dans le processus de lancement des activités de la Camu, cet atelier visait spécifiquement à informer les professionnels de santé sur le rôle déterminant des formations sanitaires dans la mise en œuvre et la pérennisation du Ramu et sur la démarche de conventionnement (dispositif par lequel les professionnels de santé sont liés à la Camu). Il s'est agi également de recueillir les propositions des professionnels de santé sur la mise en œuvre du Ramu.

Présidant les travaux, le directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Christian Aboké-Ndza, a indiqué que lentement et sûrement, le Congo s'acheminait vers l'élargissement de la protection sociale, en général, et de la couverture maladie à l'ensemble de sa population, en particulier. Le but ultime étant, a-t-il dit, de renforcer une solidarité nationale par un accès aux soins de santé de qualité à toute la population sur l'ensemble du territoire national.

" Votre place et votre rôle dans le dispositif de mise en œuvre du Ramu sont incontestablement de premier ordre. Et c'est bien avec vous, garants de l'offre des soins, que la Camu devra cheminer, connaître son essor et répondre aux vœux de solidarité nationale, en couvrant au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayant droits, l'accès aux soins de santé de qualité dans les secteurs publics et privés sans contrainte financière ", a-t-il précisé.

Une fois la Camu mise en œuvre, les formations sanitaires verront drainer vers elles plus de 3, 7 millions d'assurés. Au nombre d'acquis vers l'opérationnalisation de la caisse, il y a la validation du panier de soins et les actes médicaux y relatifs qui couvriront la Camu; les taux et montants des cotisations selon les catégories des cotisants ; l'organisation et la gouvernance de la Camu.