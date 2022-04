Gambie: Séminaire de formation - Les élus de Yewwi Askan wi à l'école de la décentralisation

Les rideaux sont tombés, ce dimanche 10 avril, sur trois jours de formation (8, 9 et 10 avril) autour des enjeux liés à la gestion des collectivités territoriales, à l'attention des élus de Yewwi Askan wi.

Aux contacts d'éminents experts dans divers domaines de la décentralisation et de la fiscalité locale, les nouveaux élus ont pu approfondir leurs connaissances sur les thèmes suivants : Historique, contexte et objectif de la décentralisation ; organisation et le fonctionnement de collectivité territoriale mais aussi les mécanismes de mobilisation des ressources financières nécessaires au fonctionnement de leurs collectivités.

" Le principale hic de notre décentralisation est que la loi confère aux collectivités territoriales des attributions et ne leur donne pas les moyens de les exécuter ", souligne Malick Gackou. C'est fort de ce constat que Yewwi Askan wi a initié ce séminaire, indique le mandataire national de Yaw, Déthié Fall.

" Un séminaire extrêmement riche qui nous a permis de revenir avec les élus de Yaw sur différents thèmes leur permettant de gérer correctement leur collectivité et de maintenir intact ce lien de confiance qui les lie aux populations. (... ) On a parlé, au premier jour, des communes, des départements, des villes, de l'organisation et du fonctionnement des bureaux ainsi que l'organisation et la gestion administrative. Mais également des relations qui doivent exister avec l'autorité administrative, le comptable public et l'autorité décentralisée ", informe le leader du parti Républicain pour le progrès (Prp).

Au deuxième jour (hier samedi), poursuit-il, " nous avons travaillé avec les experts sur les mécanismes de financement des collectivités territoriales. Nous avons nécessairement parlé des transferts de l'Etat, des impôts et taxes, de la coopération décentralisée et des autres mécanismes pour permettre à nos élus de savoir comment trouver suffisamment de ressources pour faire face à leur obligation et dérouler correctement les programmes qu'ils avaient présentés aux électeurs ".

Au terme de ces trois jours, " les séminaristes sont sortis de cette formation suffisamment outillés et disposés à faire correctement leur travail ", assure Déthié Fall. " Ce fut utile, ce fut intéressant et ce fut fécond ", s'est réjoui le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan wi, Khalifa Sall qui a présidé, ce dimanche, la cérémonie de clôture de cette session de formation à l'hôtel de ville de Dakar. Au finish, les élus se sont engagés, disent-ils, à " ne ménager aucun effort pour que l'articulation de la vision Yewwi Askan soit une réalité ".

