Congo-Kinshasa: Djugu - 11 morts et plusieurs blessés dans les affrontements entre 2 groupes armés à Andisa et Matoro

Le bilan des affrontements de dimanche 10 avril entre la milice CODECO et le groupe d'autodéfense Zaïre aux villages Andisa et Matoro dans le territoire de Djugu (Ituri) est de 11 morts et une dizaine de blessés selon des sources locales. Celles-ci ajoutent que des miliciens ont été capturés dans les deux camps. Ces affrontements ont encore entrainé le déplacement de reste de la population dans ces localités minières.

Les miliciens de la faction de CODECO dénommée Bon Temple de Dieu traversaient le village d'Andisa pour se rendre vers Yedi. A leur passage, ils ont attaqué certains éléments de la milice Zaïre, affirment des sources de sécurité.

Les combats entre les deux parties ont débuté dimanche 10 avril à 5 heures du matin et ont duré toute la journée. Ils se sont étendus au village voisin de Matoro.

Le bilan fait état d'au moins neuf morts côté CODECO et une dizaine de blessés et deux miliciens tués du côté de la milice Zaïre où on compte quatre blessés.

Pour le moment, les localités minières d'Andisa et Matoro sont vidées de leurs habitants.

Ces derniers déplorent l'absence des FARDC dans ces milieux qui sont contrôlés et gérés par des groupes armés.

Ce lundi 11 avril, il n'y avait toujours pas d'intervention de l'armée. Mais les FARDC ont plutôt arrêté dimanche soir trois assaillants de la milice CODECO à Nzebi, proche de Mongwalu.