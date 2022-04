Congo-Kinshasa: La justice militaire de Goma prononce 44 condamnations pour crimes contre l'environnement

Quarante-quatre condamnations pour crimes environnementaux ont été prononcées par la justice militaire de Goma entre janvier et mars 2022. Ces verdicts ont été rendus dans des procès organisés en audiences foraines et ordinaires à Goma et dans le territoire de Masisi(Nord-Kivu), sur initiative de l'Institut congolais pour la conservation de la nature( ICCN).

L'avocat conseil du Parc national des Virunga, Me Lucien Munyantwari, a indiqué dans un point de presse samedi 9 avril à Goma que quatorze condamnations ont été prononcées par le tribunal militaire de garnison de Goma en audiences ordinaires, entre janvier et février 2022 et trente autres l'ont été à l'issue des audiences foraines du tribunal militaire de garnison et tribunal militaire de police de Goma dans le territoire de Rutshuru sur demande de l'ICCN.

Me Lucien Munyantwari a souligné que parmi les condamnés figurent 5 membres des groupes armés accusés d'attaques sur les éco gardes.

Il a par ailleurs précisé que les dossiers ICCN ne sont pas que ceux de la conservation de la nature.

"Parce que beaucoup de groupes armés sont dans le parc, il y a eu des peines de 5 mois, des peines de 7 mois, de 24 mois. Donc l'idée ce n'est pas que les gens aillent mourir en prison, mais que les gens comprennent que ce n'est pas un acte banal que de violer la loi sur la conservation de la nature ".

Selon l'ICCN, au moins huit cents personnes ont été arrêtées l'année dernière pour crimes d'envahissement du parc national des Virunga, au motif de braconnage et de trafic illégal des trophées des animaux protégés ou attaques sur les éco gardes, entre autres. Certains ont été relâchés par la suite après sensibilisation tandis que quatre cents d'entre eux seraient encore en détention dans différentes prisons de la province.