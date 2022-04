Afrique Centrale: Nairobi - La RDC participe à la réunion du Fonds mondial sur l'éradication du VIH/SIDA dans l'agenda 2030

Dix-neuf pays africains, dont la République démocratique du Congo, prennent part du 11 au 13 avril à Nairobie(Kenya), a une réunion organisée par le Fonds mondial. Cette rencontre va permettre aux participants, de discuter, de manière approfondie et franche, sur les objectifs du fonds mondial, notamment en ce qui concerne l'éradication du VIH/SIDA, dans l'agenda 2030.

La RDC est représentée à ces assises par le ministre de la Sante, Hygiène et Prevention, Jean Jacques Mbungani, en qualité de membre entrant de la région Est-Ouest d'Afrique du Fonds mondial.

Au cours de ces assises de trois jours, les participants vont, entre autres, identifier les principaux progrès réalisés contre le VIH/SIDA dans la région, au cours de la dernière décennie et d'en tirer des leçons essentielles, décrypter la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et la stratégie du Fonds mondial, discuter et convenir des mesures pratiques pour une mise en œuvre optimale afin d'atteindre les objectifs de 2030.

Ils pourront aussi définir une compréhension commune des principaux préparatifs nécessaires à la mise en œuvre efficace des 5 objectifs assignés.

Prennent également part à la réunion de Nairobi les principaux décideurs, les équivalents des dirigeants des commissions sur le VIH/SIDA/Directeurs des programmes de lutte contre le VIH, en fonction du contexte des pays.

Dans son allocution à l'ouverture de travaux, le ministre congolais de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani est d'abord revenu sur les aspirations reprises dans l'agenda 2063, qui constitue le plan du continent pour faire de l'Afrique une puissance mondiale capable d'assurer un développement inclusif et durable.

Ainsi donc, le ministre congolais a énuméré plusieurs priorités qui devraient figurer en bonne place des réflexions des participants :

" Nous devons désormais radicalement nous tourner vers une approche fondée sur l'équité pour lutter contre le VIH/SIDA dans les segments de la société qui sont actuellement laissés de côté. Nos échanges au cours des trois prochains jours doivent être ancrés dans les idéaux du rêve africain d'un continent radieux, prospère et sain. En ce qui concerne la santé, notre agenda doit tenir compte de l'initiative de la réunion des dirigeants africains (ALM). Cette initiative vise à assurer un financement accru, durable et plus efficace de la Santé en Afrique "

Ces assises de 3 jours qui s'inscrivent dans le cadre d'une rencontre préparatoire, vont se poursuivre, le 29 avril prochain à Addis Abeba en Ethiopie. Et c'est à l'issue de cette prochaine réunion d'Addis-Abeba que le ministre Mbungani prendra officiellement ses fonctions en qualité de représentant Afrique du Fonds mondial dans la région Est-Ouest pour un mandat de 5 ans.