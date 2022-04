Congo-Brazzaville: Exposition - Un salon a honoré la femme créatrice

Tenu du 1er au 10 avril à la chambre consulaire de Pointe-Noire, le salon d'exposition " Talents de femmes " a mis en lumière la créativité au féminin. Des exposantes y ont présenté leurs réalisations dans divers domaines.

Sur le thème " Femme, acteur d'équilibre économique, moral et social", l'exposition a été organisé par Marlène Joceline Tchioufou, afin de mettre en lumière des créatrices et des artistes passionnées venues révéler au public leur savoir-faire et leur talent.

Choisies pour leur professionnalisme, leur qualité artistique, leur technicité et leur originalité, les exposantes ont présenté leurs créations dans les domaines de la transformation des produits agricoles, de la fabrication de manioc, de la pâtisserie, de la couture, des arts contemporains et bien d'autres.

Il s'est agi des créations uniques " Made in Congo ", pour de nombreuses idées de cadeaux et de décoration. Selon l'organisation, l'idée était de mettre les talents de ces femmes créatrices en avant et de les faire connaître du grand public.

Plusieurs notes positives sont à relever au terme de cette exposition, telle que la bonne humeur communicative venant aussi bien des exposantes que des organisateurs enchantés de pouvoir apporter un peu de beauté, un peu d'évasion et beaucoup de sourire que l'on pouvait deviner sur les visages.

Du côté de la mode, les couturières ont joué chacune d'elles leur partition particulière. Ainsi, un défilé des jeunes filles mannequins a transporté le public dans le monde des grands couturiers, une façon de promouvoir les lignes de création vestimentaires locales.

Notons que le salon "Talents de femmes" est une activité de la création et de l'artisanat d'art au féminin qui permet à de nombreuses femmes créatrices, dans divers domaines d'exposer leur talent.