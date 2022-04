Afrique: Réactions en Afrique au score réalisé par Marine Le Pen

Avec ses 23,15%, la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen, affrontera le président sortant, Emmanuel Macron qui a obtienu 27,85% des suffrages exprimés.

L'extrême droite française obtient un tiers des suffrages exprimés au premier tour de cette élection présidentielle si on additionne les voix de Marine Le Pen et d' Éric Zemmour. Un record dans l'histoire politique de la France qui ne surprend pas le politologue camerounais Yves Stéphane Mbele.

"C'est quand même depuis 20 ans que dans le paysage politique français, l'extrême droite est présente, prend de la place et qu'ils ont entamé ce qu'on appelle une campagne en toilettage de diabolisation et qui marche. À chaque fois, c'est quand même entre 18 et 20 millions de français, à minima qui votent pour ces partis."

L'extrême droite française a donc fait des percée depuis la présidentielle de 2002, ou Jean-Marie Le Pen avait recueilli 16,86%. Ce qui lui a permis de se qualifier au second tour face à Jacques Chirac. La montée de l'extrême droite ne doit pas inquiéter les Africains, surtout ceux résidant en Europe, soutient le congolais, Andréa Ngombet, coordinateur du Collectif Sassoufit et leader du parti d'opposition Incarner l'espoir.

"Pas plus que le score de Jean-Luc Mélenchon qui est un ami des régimes autoritaires ou encore l'assez bon score du président Macron dont le ministre des Affaires étrangères est la bête noire du continent, puisqu'il a validé le coup d'Etat effectué par le fils d'idriss Déby (le président tchadien décédé au front le 20 avril 2022). Donc, aujourd'hui, en tant que jeunes noirs en Europe, les questions que nous nous posons sont des questions autres. Celle de transparence, celle de lutte contre la corruption, celle de la lutte contre les dictatures sur le continent africain, qui, malheureusement n'a pas été une priorité pour le président Macron".

Un scond tour décisif

Beaucoup d'analystes prédisent un report de voix, au second tour, des électeurs d'Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan en faveur de Marine Le Pen. Les deux candidats malheureux ont appelé à voter pour la présidente du Rassemblement national.

La montée en flèche de la candidate du parti d'extrême droite fait réagir aussi en Guinée. Dr. Alhassane Makanéra de l'Union des forces républicaines estime qu'une victoire de Marine Le Pen pourrait faire monter le sentiment anti-français en Afrique.

Et si l'affiche du duel est la même qu'en 2017, cette fois, le second tour s'annonce bien plus serré.

Bano Barry, professeur en sociologie, estime aussi qu'une victoire de Marine Le Pen au second face à Emmanuel Macron porterait un serieux coup à l'image de la France dans le monde.

Mais au-delà de la présidentielle, les yeux sont tournés vers les élections législatives de juin.

Le Parti socialiste, qui reste une force locale importante en dépit de sa débâcle présidentielle et qui dispose de 25 députés à l'Assemblée nationale (sur 577), a appelé à l'union avec les écologistes et les communistes, mais pas avec la France insoumise.