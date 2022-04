Afrique: Présidentielle France - Macron et Mélenchon sont en tête à Madagascar

Faible taux de participation des ressortissants français résidant à Madagascar lors de l'élection présidentielle.

Contrairement aux votes des ressortissants français qui ont donné leurs voix à Macron et Le Pen pour le deuxième tour, à Madagascar ce ne fut pas le cas. Macron et Mélenchon sont en tête.

Les ressortissants français établis à Madagascar ne sont pas en reste car ils ont aussi accompli leur droit de vote, avant-hier, pour l'élection présidentielle. Selon la publication de Jean-Hervé Fraslin, conseiller élu pour l'Afrique australe et non moins de l'association " Mieux vivre ensemble à Madagascar ", les résultats provisoires du premier tour dans la Grande île sont les suivants : inscrits 12 883 ; votants 4 726, soit un taux de participation de 36,7% ; blancs 49 ; nuls 26 ; suffrages exprimés 4 651. Les voix obtenues par les différents candidats, citons entre autres, les quatre premiers : Emmanuel Macron a obtenu 1 948 voix (41,9%), Jean-Luc Mélenchon est en deuxième position avec 1 080 voix (23,2%), suivi par Eric Zemmour 561 voix (12,1%) et en quatrième position, Marine Le Pen 347 voix (7,5%). Au vu de ces chiffres, Macron et Jean-Luc Mélenchon sont en tête à Madagascar pour le premier tour de l'élection présidentielle française contrairement aux résultats provisoires relatifs aux votes des ressortissants français dans le monde entier. Toujours est-il que le taux de participation des ressortissants français à Madagascar est largement en dessous de la moyenne (36,7%).

Voter en son âme et conscience. En effet, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont en tête et ils vont s'affronter le 24 avril au second tour. Mais le vote des électeurs de Mélenchon va peser pour ce second tour. Même si ce candidat a réitéré qu' " il ne faudrait pas donner une voix à Madame Le Pen ", est-ce que sa consigne de vote sera suivie ? La candidate Valérie Pécresse a adopté le même ton en déclarant avoir voté " en âme et conscience pour Emmanuel Macron afin d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir ". Pour ce second tour, les 48,7 millions d'électeurs sont appelés à départager les deux candidats. Le report des voix serait ainsi important pour ces derniers. Et chacun va essayer d'attirer les électeurs dans son giron, qu'ils soient de gauche ou de droite. Dans tous les cas, au soir du 24 avril, on sera fixé.