Afrique du Nord: Start-up - Lancement de la 4ème édition de l'Algeria Startup Challenge

Alger — La quatrième édition du programme "Algeria Startup Challenge" (ASC) vient d'être lancée, ont annoncé lundi les organisateurs de cet évènement dédié aux startups, à l'innovation et aux technologies.

Cette quatrième édition sera placée sous le parrainage du ministère chargé de l'Economie de la connaissance et des startups, du ministère de l'Iindustrie, le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, ainsi que du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a précisé dans un communiqué l'incubateur "Leancubator", organisateur de la compétition.

Il est prévu un autre challenge intitulé Fintech Startup Challenge, dédié aux startups et innovations Fintech, Insurtech et Legaltech ayant pour thème "L'innovation au service du secteur financier", qui sera organisé en partenariat avec la Commission d'organisation de la surveillance des opérations boursières (COSOB) en collaboration avec les acteurs du secteur financier, banques, assurances et légal.

Le troisième challenge HealthTech Startup Challenge, organisé en partenariat avec les acteurs du secteur de la santé, de l'industrie pharmaceutique et l'industrie nutraceutique, sera dédié aux startups et innovations Biotech Pharma, Medtech et compléments alimentaires ayant pour thème "L'innovation au service de la santé et bien-être".

L'appel à innovation pour cette 4ème édition sera lancé "très bientôt" sur le site officiel du programme, ainsi que sur la plateforme open innovation Soolvit à l'intention des startup et porteurs de projets innovants, a fait savoir l'organisateur.

ASC sera clôturé par un événement annuel final où les acteurs de l'écosystème se rencontrent afin de débattre des sujets d'actualité ainsi que découvrir les dernières nouveautés et les meilleures innovations portées par les startups participantes et entreprises partenaires, qui seront honorés lors de la cérémonie, a souligné le communiqué.

Le programme ASC, qui œuvre depuis 2018 en compagnie des entreprises et institutions engagées dans l'accompagnement d'une nouvelle génération d'innovateurs et startup dans des secteurs d'avenir, avait organisé plus de 16 challenges et accompagné plus de 4000 startup et porteurs de projets.

Ce programme a remporté plusieurs prix en 2021, dont celui de meilleur programme de développement des compétences et de soutien à l'innovation pour 2021-2022 au niveau de la Méditerranée occidentale lors du WestMED initiative Awards à Rome et le Prix du contributeur actif aux objectifs Journée mondiale de l'alimentation JMA2021 par le FAO Algérie.