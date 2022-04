Algérie: Ligue 1 - JSS-CRB et ESS-MCA, affiches explosives "ramadanesques"

Alger — La 25e journée du championnat de ligue1 de football prévue mardi et mercredi, nous proposedeux affiches explosives "ramadanesques": JSS-CRB et ESS-MCA, un quatuor en quête du titre national de la saison 2021-2022.

Tous les regards seront donc braqués vers le stade du 20 août 1955 de Béchar où le tenant du titre et l'actuel leader, du championnat, le CR Belouizdad (1er -49 pts) se rend chez son dauphin, la JS Saoura (2e - 43 pts) dans un match à six points qui promet beaucoup.

La tâche du leader qui pense beaucoup à son prochain match de la Ligue des champions face au WA Casablanca, sera très compliquée contre un adversaire libéré des contraintes africaines, et qui se trouve en très grande forme après son récital de vendredi soir, face au HB Chelghoum-Laid (5-0), au moment où le CRB s'est contenté d'un nul face à l'O. Médéa (0-0).

Cette mise à jour a été favorable au club de la Saoura qui a réduit son retard sur le leader de 8 à 6 points, en attendant le déroulement des deux matchs en retard.

Une victoire des "Vert et Jaune" qui vient de limoger leur coach tunisien Kais Yakoubi, relancerait complètement la course au titre.

L'autre affiche de la soirée de mardi, mettra aux prises à Sétif, l'ESS (8e-34 pts) au MC Alger (3e- 42 pts). Les camarades deDjabou ont été battus contre toute attente par le MC Oran à Sétif même, et doivent négocier en fin de semaine leur important rendez-vous contre l'ES Tunis, en quart de finale de Ligue des champions.

Face au "Doyen" qui patine depuis quelques journées, les protégés du coach intérimaire, Bendriss, sont dans l'obligation de se rebiffer devant un adversaire qui entend se relancer après quatre matches sans succès (3 nuls et 1 défaite).

La JS Kabylie (4e - 40 pts) accrochée à domicile par l'USM Alger (1-1), entend récupérer les points perdus en en effectuant un périlleux déplacement à Chelghoum-Laid (12e-27 pts) encore "groggy" par sa lourde défaite à Béchar (5-0) mais qui reste tout de même difficile à manier sur son terrain.

Le CS Constantine (4e - 40 pts) sera en difficulté sur le terrain de l'Imam Lyès de Médéa, face à l'OM (15e - 22 pts) qui vient d'accrocher le CRB. Les locaux actuellement relégables, tenteront l'impossible exploit, devant un adversaire toujours en course pour une place sur le podium.

Le Paradou AC (4e - 40 pts), délocalisé au stade de Bologhine, sera archi-favori face au RC Relizane (17e - 16 pts) qui a perdu le goût de la "gagne" depuis quelques semaines et qui se dirige tout droit vers le palier inférieur.

L'USM Alger (7e - 38 pts) devra se méfier de l'ASO Chlef (8e - 34 pts) auteur d'un bond spectaculaire au classementet invaincu depuis 4 journées (3 victoires - 1 nul). En revanche, les "Rouge et Noir" dont la dernière victoire remonte à la 16e journée face au NAHD (1-0), sont sur une série de 6 matches sans victoire (5 nuls et 1 défaite).

L'US Biskra (10e - 33 pts) en chute libre (4 défaites de rang) accueille mercredi soir, le MC Oran (12e - 27 pts), auteur d'un exploit, samedi soir à Sétif, qui lui permet de s'éloigner de la zone de turbulences en remontant à la 12e place en compagnie de deux autres équipes (HBCL et RCA).

Le RC Arba (12e - 27 pts) qui alterne le bon et le moins bon, sera dans l'obligation de remporter les 3 points, devant une équipe en progrès le NC Magra (11e - 32 pts) .

Le dernier match de cette journée opposera deux équipes du bas du tableau, le NA Hussein-Dey (16e - 18 pts) et le WA Tlemcen (18e - 10 pts). Cette rencontre pourrait être favorable aux "Sang et Or" contre un adversaire pratiquement condamné à la relégation.