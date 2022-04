Algérie: Tourisme - Hamadi évoque avec l'ambassadrice américaine les perspectives de coopération

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a reçu lundi à Alger l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, avec laquelle il a passé en revue les voies et moyens de consolider les opportunités de coopération dans le domaine du tourisme, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre a permis d'"examiner les voies de renforcement et de promotion des relations bilatérales unissant les deux pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat", a précisé le communiqué.

Se félicitant "du niveau des relations unissant les deux pays", les deux parties ont affirmé leur attachement à promouvoir la coopération bilatérale.

Passant en revue l'état des relations dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, le ministre a souligné la nécessité d'entamer "l'élaboration d'un mémorandum d'entente et la mise au point d'une feuille de route conjointe pour lancer des activités pratiques qui renforcent la coopération bilatérale, notamment en matière de formation, de renforcement des compétences linguistiques dans la langue anglaise et de promotion et de commercialisation des produits artisanaux".

De son côté, l'ambassadrice américaine a affiché "sa disposition de promouvoir les relations unissant les deux pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat", saluant à ce propos "les capacités et le potentiel naturel et touristique que recèle l'Algérie".

La diplomate américaine a aussi mis l'accent sur la nécessité de "coordonner les efforts en vue de faire connaitre la destination Algérie auprès des touristes américains".

Enfin, les deux parties "ont convenu de poursuivre les efforts visant à renforcer les relations de coopération dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, afin de réaliser les aspirations futures et d'œuvrer pour l'instauration d'un partenariat, au mieux des intérêts communs des deux pays".