Algérie: Une plateforme d'inscription numérique en faveur des artisans algériens

Alger — Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro Entreprise, Nassim Diafat a annoncé, lundi à Alger, le lancement d'une plateforme d'inscription numérique en faveur des artisans algériens pour accompagner cette importante activité économique, indique un communiqué du ministère délégué.

L'annonce du ministre a été faite lors d'une rencontre avec un groupe d'artisans des wilayas d'Alger et de Boumerdes, durant laquelle un exposé lui a été présenté sur la situation de l'activité artisanale en Algérie, et les problèmes que rencontrent les artisans lors de l'exercice de leur activité, comme le manque de la matière première et la difficulté à commercialiser leurs produits, a ajouté le communiqué.

M. Diafat a affirmé, dans ce sens, "l'engagement des services du ministère délégué à les accompagner à la faveur de la programmation de rencontres hebdomadaires regroupant les artisans avec les directeurs des agences de wilaya pour recevoir les informations nécessaires et bénéficier des avantages et facilités accordées par l'ANADE et l'ANGEM en faveur des jeunes, tous âges confondus, pour la création de leurs micro-entreprises".