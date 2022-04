Afrique du Nord: L'Algérie capable de traverser "avec succès" l'épreuve des mutations géopolitiques

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a exprimé, lundi, sa "confiance totale" en la capacité de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à traverser "avec succès" les répercussions des profondes mutations géopolitiques qui s'opèrent actuellement de par le monde, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Ce que le monde d'aujourd'hui enregistre comme mutations géopolitiques profondes et défis sécuritaires complexes n'est en réalité que le prélude à des changements majeurs qui auront sans aucun doute des impacts et des répercussions sur l'ensemble des Etats du monde, sans exception", a affirmé le Général de Corps d'Armée dans une allocution d'orientation prononcée lors de sa visité de travail et d'inspection au Commandement des Forces de Défense aérienne du Territoire, qui a été suivie via visioconférence par les personnels des unités relevant de cette arme.

"Néanmoins, au sein de l'ANP, nous n'avons aucun doute en la capacité de notre pays, sous la conduite de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à traverser avec succès l'épreuve d'adaptation à ces retombées, à travers notamment la construction d'une économie nationale forte, capable d'assurer notre sécurité alimentaire, et la consolidation de la souveraineté géostratégique", a-t-il ajouté lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre des visites aux diverses composantes de l'ANP, soulignant que "l'objectif étant d'aller de l'avant dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle".

A cette occasion, le Général de Corps d'Armée a tenu à "exhorter les jeunes à avoir foi en leur pays et ses capacités, notamment dans ce contexte particulier", mettant l'accent à ce titre sur "la concurrence honorable parmi l'élite des cadres de l'ANP, visant à leur permettre d'assumer les responsabilités dans tous les domaines du métier des armes et à tous les échelons de commandement".

Pour le Général de corps d'Armée, "ces responsabilités, aussi lourdes que sensibles, ne peuvent être assumées que par les plus émérites et les plus fidèles à l'Armée et à la Patrie, afin que l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, puisse mener à bien ses missions constitutionnelles avec loyauté et compétence, en toutes situations et circonstances, et quels que soient les différents défis et enjeux".

La visite du Général de Corps d'Armée qui intervient durant le mois sacré de Ramadhan, "traduit l'intérêt permanant accordé par le Haut commandement de l'ANP au contact direct avec les personnels, soucieux d'être à l'écoute de leurs préoccupations et de les exhorter à mettre à profit leur jeûne pour réaliser des actions bénéfiques à leur armée et leur pays et franchir d'autres étapes vers le succès", précise le communiqué du MDN.

Après la cérémonie d'accueil, et à l'entrée du siège du Commandement, le Général de Corps d'Armée a observé, en compagnie du Général-Major Abdelaziz Houam, Commandant des Forces de défense aérienne du Territoire, un moment de recueillement à la mémoire du Chahid Deghine Ben Ali dit "Si Lotfi", dont le siège du Commandement est baptisé de son nom.

Le Général de Corps d'Armée a, par la suite, posé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du Chahid et récité la Fatiha du Saint Coran sur son âme et sur celles des vaillants Chouhada, avant de tenir une rencontre avec les cadres et les personnels du Commandement des Forces de défense aérienne du Territoire.