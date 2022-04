Togo: La vie chère fait réagir Mgr Nicodème Barrigah-Benissan

L'Archevêque de Lomé, Mgr Nicodème Anani Barrigah-Benissan parle de la situation de la vie chère qui prévaut au Togo depuis un bon moment. Il parle même de l'organisation très prochaine d'une rencontre sur le sujet. Instruits, l'OCDI et le conseil pontifical Justice et Paix sont en train de préparer cette journée de réflexion sur la cherté de la vie. " Je leur ai demandé de préparer une rencontre destinée à réfléchir sur la cherté de la vie. Il s'agit d'une situation qui préoccupe nos populations, et donc qui préoccupe également l'Eglise.

En réalité, nous ne sommes pas poussés par des considérations d'ordre politique ou animé par un désir de revendication quelconque. Mais simplement, nous voulons avec nos fidèles et les populations sur ce moment assez difficile que nous traversons tous. L'Eglise ne peut pas rester insensible à la voix de ses fils et filles qui vivent dans un contexte de plus en plus précaire. Certes, nous n'avons pas de solutions miracles à apporter, mais nous ne pouvons pas non plus rester hommes indifférents à ces cris de détresse que nous entendons de plus en plus. C'est pour cela que j'ai donc instruit le conseil pontifical justice et paix et OCDI Caritas pour une réflexion devant nous conduire à examiner la situation assez difficile que nous traversons et formuler également quelques recommandations à l'adresse de tous. J'espère que cette rencontre aidera les uns et les autres à trouver au moins quelques pistes de solution à cette situation assez difficile que nous traversons ".