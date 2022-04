Cote d'Ivoire: Concours d'entrée à l'école d'architecture - Les inscriptions prennent fin le 15 avril

Démarrées depuis le 29 mars, les inscriptions pour le concours d'entrée à l'Ecole africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme (Eamau), prennent fin le vendredi 15 avril 2022, indique une note d'information publiée sur le site de l'établissement.

Peuvent faire acte de candidature, les titulaires du Baccalauréat toutes séries ou d'un diplôme équivalent ou être inscrits en classe de terminale sous réserve du Baccalauréat session 2022. En outre, le candidat doit être âgé de 23 ans au plus au 31 décembre 2022. Le dossier de candidature est composé d'un extrait d'acte de naissance récent, une photocopie du certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité, 3 photos d'identité de même tirage, un certificat médical établi par une structure sanitaire publique attestant de la bonne santé et de l'aptitude du candidat à une vie collective conforme aux règles universitaires, une photocopie légalisée du diplôme requis ou de l'attestation de fréquentation pour les candidats des classes de terminale, un imprimé à retirer et à remplir lors de l'inscription, une quittance de droits d'inscription d'un montant de 20 000 Fcfa. Les épreuves écrites se dérouleront les 10 et 11 mai 2022, à Abidjan, dans un centre qui sera précisé ultérieurement. Rappelons que les inscriptions se font à la Direction des examens et des concours (DEXCO) du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sise à Abidjan Plateau.