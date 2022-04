Afrique: District des Montagnes - Le HCR salue les conditions de rapatriement des réfugiés ivoiriens

En visite dans l'ouest de la Côte d'Ivoire du 6 au 7 avril 2022, Gillian Triggs, Haut-Commissaire du Hcr chargée de la protection internationale, s'est félicitée des conditions de rapatriement et d'accueil de 204 ex-réfugiés ivoiriens au Liberia.

Arrivée du Liberia en compagnie de 204 réfugiés ivoiriens qui rentrent au pays après 11 ans d'exil pour les plus anciens, Gillian Triggs et lesdits réfugiés ont été accueillis sur les rives du fleuve Nuon (frontière naturelle entre les deux pays) à Dohouba dans la commune de Bin-Houyé. Ils ont été accueillis chaleureusement par un comité d'accueil composé des autorités préfectorales ; des élus ; de la Représentante du Hcr en Côte d'Ivoire, Mme Angèle Djohossou ; du Directeur d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides (Daara) ; de l'ambassadeur Tobokoué K. François et de la directrice générale du ministère de la Réconciliation et la Cohésion sociale.

La sécurité est une réalité:

Dans son mot de bienvenue, Moussa Dao, Préfet du département de Zouan-Hounien, a exprimé sa gratitude à l'émissaire du Hcr. Avant de s'adresser aux anciens réfugiés : " La sécurité est une réalité, la guerre est terminée depuis très longtemps. Le pays va bien et est en chantier. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants pour sa construction ". Puis au nom du gouvernement, il a remercié le peuple libérien qui a ouvert ses portes aux ex-réfugiés ivoiriens.

" Vous êtes des ambassadeurs de la paix. Vos témoignages permettront aux autres qui sont encore au Liberia de revenir rapidement au pays ", a dit le maire de Bin-Houyé, André Narcisse Mema. La Haut-Commissaire du Hcr en charge de la protection internationale, Mme Gillian Triggs a, pour sa part, exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour le chaleureux accueil en se félicitant des conditions de rapatriement et d'accueil des ex- réfugiés. Antony Guy, représentant la partie libérienne, s'est réjoui de la qualité des relations d'amitié et de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué de louer le comportement exemplaire des anciens réfugiés ivoiriens lors de leur exil au pays de Georges Weah.

Consolider la paix:

Après les formalités administratives, la forte délégation conduite par l'émissaire du Hcr s'est rendue à Toulepleu au Centre de transit des réfugiés du Hcr géré par Caritas. Sur place, elle a été reçue par le Préfet Bini Koffi Etienne qui a déclaré : " C'est ensemble que nous allons consolider la paix. Je souhaite que votre retour soit définitif pour profiter du vaste programme du Président Alassane Ouattara ". L'émissaire du Hcr est revenue sur le but de sa présence qui est de s'imprégner des conditions de rapatriement des réfugiés depuis les camps du Liberia jusqu'à leur pays d'origine. Elle s'est enquise de la situation des retournés en échangeant avec un groupe dix femmes et de dix hommes, ex-réfugiées, rentrés au bercail depuis plusieurs années. Après Toulepleu, la délégation a mis le cap sur la sous-préfecture de Doké dans le département de Blolequin. Après les politesses d'usage, la cheffe de la délégation a visité des abris construits par le Hcr au profit des ex-exilés. Puis un salon de coiffure, financé par le Hcr dans le cadre de l'autonomisation des jeunes filles, anciennes réfugiées.

Au terme de sa visite, la Représentante du Hcr s'est dit très satisfaite des réalisations visitées. Particulièrement touchée par la détermination des rapatriés à tourner la page de la guerre. Pour l'impact rapide des projets sur le développement personnel des bénéficiaires, elle a promis, en écho aux nombreuses doléances, que le Hcr apportera son soutien à toutes les initiatives permettant aux ex-réfugiés de s'épanouir. Elle n'a pas manqué d'exprimer toute son admiration à l'ensemble des organisations humanitaires qui ont mis en œuvre ces projets avec professionnalisme, notamment la Daara et Caritas. Enfin, elle a mis ces avancées et cette collaboration fructueuse à l'actif du gouvernement ivoirien. Les réfugiés de la crise post-électorale de 2011 ont individuellement un appui financier de 305 mille FCfa pendant que ceux de l'élection présidentielle de 2020 ont reçu la somme de 75 000 FCfa.