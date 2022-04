Mali: La succession de Mohamed Magassouba officiellement lancée

Qui pour succéder à Mohamed Magassouba à la tête des Aigles du Mali ? On le saura bientôt. Ce lundi, la Fédération malienne de football (Femafoot) a lancé un appel à candidature pour le recrutement d'un nouveau sélectionneur. De cet appel, on retiendra que les prétendants devront avoir le diplôme d'entraîneur requis et résider en permanence sur le territoire malien. Ils sont également appelés à proposer un projet qui permettra d'établir une collaboration avec les autres catégories. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 20 avril. Le prochain sélectionneur aura la lourde mission de qualifier le Mali non seulement pour les CAN 2023 et 2025, mais aussi pour le Mondial 2026.

Les Aigles ont été récemment éliminés par la Tunisie de la course à la Coupe du monde 2022. Ce qui avait précipité le départ de Mohamed Magassouba déjà sur la sellette après une CAN 2021 quasiment ratée à la suite de l'élimination du Mali en huitièmes de finale.