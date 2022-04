Sénégal: Accompagner l'investissement productif de la diaspora sénégalaise d'Italie Par Francesco Mele, AICS Dakar

L'Italie est le premier pays d'arrivée des migrants sénégalais (26,2 % des Sénégalais à l'étranger sont en Italie, contre 20,9 % en Espagne et 11,7 % en France), selon les données de la Banque mondiale. Les jeunes Sénégalais espèrent y voir accomplir leur rêve d'une vie meilleure. Est-il encore besoin de revenir sur les conséquences de la migration irrégulière et l'énorme tribut que paient les Sénégalais pour rejoindre ce pays ou les autres pays européens ? Des drames humains ponctuent bien souvent les pages internationales de l'actualité. La situation économique du Sénégal explique, en grande partie, ces flux migratoires irréguliers. Ceci s'explique par une vulnérabilité économique du Sénégal qui touche les zones les plus fragiles où le taux de chômage des jeunes est très élevé. Ajouté à cela, les contraintes du secteur privé limitent la capacité de création d'emplois. Les MPME, qui représentent 90 % de l'environnement commercial et 30 % du PIB, sont confrontées à d'importants défis pour la mobilisation des ressources financières et leurs besoins d'investissement.

Dès lors, fixer les jeunes dans leur terroir en leur donnant des motifs économiques de ne pas tenter une aventure, aussi dangereuse qu'aléatoire, est l'une des solutions. Conformément aux objectifs du Fonds Fiduciaire de l'UE pour l'Afrique, la promotion des opportunités économiques est un soutien concret à la lutte contre la migration économique irrégulière, destiné aux jeunes en particulier.

Le projet PASPED (Projet de contraste à la migration irrégulière à travers l'appui au Secteur Privé et à la Création d'Emplois au Sénégal) est financé dans le cadre du " fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique " de la part de l'Union européenne (UE). Une Convention de délégation a été signée le 14 décembre 2018 entre l'Union européenne et l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS). La Caisse des Dépôts et Prêts (CDP) est Co-délégataire de l'action.

Le PASPED complète la deuxième phase du projet PLASEPRI (Plateforme d'Appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie) et poursuit les mêmes objectifs en termes d'assistance financière et technique pour le développement des PME ainsi que de soutien au potentiel économique local et à la diaspora italienne au Sénégal. La stratégie est de mettre à disposition des ressources humaines et financières pour sensibiliser et promouvoir le développement du secteur privé dans des régions ciblées de Dakar, Diourbel, Thiès, Kaolack, Louga et Saint-Louis, ainsi qu'un accompagnement des investissements productifs de la diaspora vers son pays d'origine.

Ces solutions à la migration régulière requièrent un ciblage particulièrement local des entreprises et individus à appuyer. Dans le cadre de la composante 4 du PLASEPRI/ PASPED, l'activité Investo in Senegal, lancée par l'AICS Dakar, se propose de contribuer à réduire les risques liés à la migration aventuriste, en apportant son soutien au secteur privé. Elle accompagne 51 entreprises sénégalaises dont elle a déjà procédé à la contractualisation officielle le 9 mars dernier, pour un total de 1 110 000 euros. Initialement, 1 197 propositions ont été reçues à l'appel d'Investo in Senegal, de Sénégalais résidant en Italie, Espagne, France et Allemagne. 67 projets ont été présélectionnés pour développer un business plan avec l'accompagnement technique d'un consortium d'ONG coordonné par l'AMREF Africa Italia.

C'est après la vérification de conformité que les 52 entreprises ont été validées pour bénéficier d'un financement allant de 5 000 à 30 0000 euros. Les projets sélectionnés sont basés dans les six régions du Programme PLASEPRI/PASPED (Dakar : 16 ; Thiès : 17 ; Saint-Louis : 4 ; Louga : 2 ; Diourbel : 2 ; Kaolack : 1 ; 5 multi-région entre Dakar, Thiès et Saint Louis). Ils couvrent plusieurs secteurs d'activité, notamment l'artisanat, l'élevage, la pêche, la transformation de produits agricoles, l'industrie, la fourniture de services aux personnes (tourisme, éducation, hôtellerie) et aux entreprises (location de machines de production, gestion d'événements).

Les proposants, dont 12 ont moins de 35 ans (23 %) et dont 23 sont des femmes entrepreneuses (46 %), viennent d'Italie, et de France. La majorité est déjà employée, avec un travail salarié ou en gérance d'une activité indépendante. Treize des proposants ont un diplôme de formation professionnelle, dix possèdent une licence universitaire (BAC +3), huit ont obtenu un master ou un BAC +5, et quatre sont étudiants universitaires. Ainsi, 67 % des promoteurs hommes et femmes qui ont été accompagnés et bénéficieront de la subvention PLASEPRI/PASPED sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat de formation professionnelle.

Ce profilage et ce maillage sont destinés à aider Investo in Senegal à assurer une meilleure répartition des appuis financiers aux entreprises bénéficiaires accompagnées au Senegal par le Bureau de Mise à Niveau (BMN). En espérant qu'ils vont impacter positivement la vision de la jeunesse sur les solutions endogènes.