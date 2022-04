Sénégal: Ligue 1 - Youssouph Dabo dément son départ de Teungueth FC

Dakar — L'entraîneur du Teungueth FC, Youssouph Dabo, a démenti lundi les informations de presse faisant état de sa démission de ce club fanion de Rufisque.

"Non, c'est faux, pourquoi devrais-je lâcher maintenant ?", s'est interrogé le technicien dans un entretien avec l'APS. Dimanche, à l'issue de la défaite (1-2) de Teungueth FC face au Ndiambour de Louga, des médias sénégalais ont rapporté que Dabo, champion du Sénégal avec son club, a parlé de sa démission à ses joueurs. "Ce n'est pas le cas, je continue le travail avec l'ambition de terminer la saison le plus haut possible", a réagi le technicien. L'équipe de Teungueth FC, compte tenu du nombre d'équipes la devançant en tête du classement, ne peut pas dire qu'elle va jouer le titre. "Mais on va jouer pour terminer la saison le plus haut possible", a souligné le jeune technicien. A neuf journées de la fin de la saison, TFC occupe la 9-ème place du championnat avec 20 points au compteur, soit 12 points derrière le leader, le Casa-Sports de Ziguinchor.

Pour sa première saison sur le banc de Rufisque, Dabo avait terminé invaincu la phase aller du championnat, avant de mener le TFC au titre de champion du Sénégal la saison suivante (2019-2020). Dabo a ensuite qualifié Teungueth FC en phase de poules de la Ligue africaine des champions en 2021, pour sa première expérience dans cette compétition, en éliminant le Raja de Casablanca (Maroc). En 2019, le technicien a également conduit l'équipe nationale masculine des moins de 20 ans en finale de la CAN de la catégorie jouée au Niger et en quart de finale de la Coupe du monde (Pologne). Plusieurs joueurs de cette équipe, comme Dion Lopy (Reims, France), évoluent désormais en Europe dans des championnats professionnels.