Sénégal: Les collectivités territoriales invitées à davantage soutenir le basketball

Kaolack — Le directeur technique national du basketball, Moustapha Gaye, a appelé lundi les collectivités territoriales, acteurs politiques et autres bonnes volontés à s'impliquer davantage dans le développement de sa discipline au Sénégal.

"Nous invitons les collectivités territoriales, les politiques et les bonnes volontés à œuvrer pour le développement du basketball au Sénégal", a-t-il déclaré, lundi, à l'occasion d'une tournée de prise de contact à Kaolack (centre), où il a rencontré des techniciens de la discipline. "Investir dans le basket, c'est aussi investir pour les jeunes", a dit le directeur technique national du basketball, en présence du président de la Ligue régionale de basketball de Kaolack, Thieyacine Diop, et des techniciens. Selon Moustapha Gaye, cette tournée s'inscrit "dans le cadre de la politique de renforcement des ligues régionales et de développement du basket à la base". "Nous étions à Kaolack pour une visite de courtoisie. Ce fut un échange très fructueux", lors duquel "on a alterné la courtoisie et le travail. Les axes ont été réaffirmés, notamment le travail en profondeur dans les départements et le renforcement de la direction technique régionale", a résumé M. Gaye. Il a par ailleurs magnifié les efforts de la ligue de Kaolack et encouragé le directeur technique régional (DTR) pour la mise en place d'une académie régionale.