Madagascar: Baromètre citoyen - 53% d'intention de vote pour Rajoelina

Peut mieux faire et doit mieux faire. Ces mots résument le résultat d'une étude sur l'appréciation citoyenne de la réalisation des Velirano, publiée vendredi, au Centell, Antanimena. Bien que les résultats soient mitigés, les chiffres avancés créditent Andry Rajoelina, président de la République, de 53% des intentions de vote pour la prochaine élection.

Cette étude sur la perception de l'avancée de la concrétisation des engagements électoraux du Chef de l'État entre dans le cadre du projet Baromètre citoyen (BAROCI). Elle a été lancée en août 2021, porte sur la période 2019 - 2020, et autour de quatre thèmes principaux, à savoir, la gouvernance, l'économie et les infrastructures, l'environnement et les ressources naturelles, ainsi que le volet social et culturel. Au regard des chiffres du rapport d'étude publié, vendredi, la question sur leur intention de vote vis-à-vis du Président a été posée à mille cent-seize citoyens.

Cinq-cent quatre-vingt-huit personnes interrogées ont répondu que "le Président mérite d'être réélu", selon les résultats du BAROCI, soit 53%. Trois-cent quatre-vingt-deux ont, quant à elles, affirmé ne pas vouloir voter pour Andry Rajoelina. Le reste s'est abstenu de se prononcer sur la question. Bien que les chiffres d'intention de vote soient favorables au locataire d'Iavoloha, les résultats du BAROCI lui imposent, à lui et ses collaborateurs, de redoubler d'efforts pour la réalisation de ses Velirano.

Pertinents mais...

"Tous les Velirano sont classés comme pertinents", affirment les résultats du BAROCI. Sur les treize engagements du président Rajoelina, toutefois, seuls celui concernant l'éducation et la culture, et celui sur le fait de faire du sport une fierté nationale est jugée "efficace", c'est-à-dire, qui connaissent des concrétisations palpables. La lutte contre la Covid-19 donne, également, un bon point à l'administration Rajoelina. Les personnes questionnées auraient mis en avant le fait que Madagascar s'en est bien sorti par rapport aux pays développés.

La lutte contre la corruption, le délestage, l'insécurité, le chômage, l'inflation et la politique publique se penchant plus en faveur des citoyens en milieu urbain ont plombé la perception citoyenne de la politique étatique, selon le BAROCI. Dans la liste des recommandations des initiateurs de l'étude s'affiche en première ligne la publication "dans les plus brefs délais", du Plan émergence de Madagascar (PEM), pour ne pas naviguer à vue. Il y a, aussi, l'incontournable renforcement de l'État de droit et de la transparence, ou encore, le respect de la séparation des pouvoirs et plus de redevabilité.