Madagascar: Un engouement des chrétiens pour la semaine sainte

La deuxième journée de la semaine Sainte est marquée par la ruée des chrétiens vers les églises cette année.

Les églises se remplissent rapidement vers la fin de la journée. " Le culte commence à 18h30 et j'aurais le temps de me préparer après avoir travaillé cette année ", confie Yvonne, une fidèle de l'Église de Jésus Christ sise à Andrainarivo. Les salariés se sont empressés de rejoindre les lieux de culte. " Je me suis arrangée pour quitter mon lieu de travail un peu plus tôt afin de ne pas être en retard. Mes enfants et moi avons convenu d'assister au moins à un culte pour cette semaine ", livre une mère de famille.

Dans une église de la capitale, les fidèles arrivent en centaines. " Ceux qui habitent près d'une église essaient de suivre le culte dans un endroit plus près. On remarque qu'il y a beaucoup de fidèles par rapport au culte du dimanche ", livre un responsable. À proximité des églises, des personnes assurent la sécurité des parkings et du lieu en considérant l'heure tardive. La célébration a été pour certaines églises protestantes sous le signe de la victoire du Christ face à la mort. Un thème qui sera étalé de long en large pendant la semaine. Le triduum Pascal sera attendu par les fidèles.