Madagascar: Commercialisation des PPN - Les préfets sollicités dans le contrôle des prix

La mise en œuvre des prix plafonds fixés par l'État concernant les produits de première nécessité (PPN) fera l'objet d'un strict suivi. Outre les agents du MICC, les préfets de police y seront également impliqués.

Solidarité gouvernementale ! Ce sont tout simplement les deux ministères de l'Intérieur et de la décentralisation (MID) d'une part, et celui de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) de l'autre qui vont unir leurs efforts pour assurer le suivi et la mise en œuvre des prix plafonds fixés récemment par le gouvernement en ce qui concerne les produits de première nécessité (PPN).

En effet, bien qu'on ne s'y attendait pas, le ministère de l'Intérieur vient de décider hier de mettre tous les Préfets de Police à contribution pour cette mission de contrôle et de vérification des prix appliqués sur ces PPN, et ce dans tous les marchés du pays. Ces PPN en question et dont leurs prix plafonds ont été fixés mardi dernier par le MICC... avec l'aval du conseil de gouvernement, sont respectivement le riz importé, l'huile, le sucre, la farine et le carburant. Ces prix sont applicables depuis hier et en principe pour une durée de trois mois.

Ain si, le mini s t re de l'Intérieur Justin Tokely a convoqué une réunion spéciale avec tous les préfets de police, durant le week-end dernier, et à qui il a transmis toutes les instructions afférentes à cette nouvelle mission qui leur est assignée.

Stratégie

Le ministre a notamment signifié à cette occasion: " L'objectif de l'Etat est clair : protéger la population contre les abus et spéculations, particulièrement face aux difficultés causées par les récents cyclones qui ont dévasté le pays, et la crise mondiale actuelle... ". Pour le bon déroulement de cette mission, Justin Tokely a aussi demandé à ses préfets d'établir une étroite collaboration avec les responsables régionaux du MICC sinon également avec tous les autres responsables concernés. " Car, la question des PNN est très importante, a-t-il ajouté, et nous avons le devoir de faire respecter les décisions prises par l'Etat". Une déclaration aussitôt confortée par le préfet de police d'Antananarivo, le Général Angelo Ravelonarivo, qui a renchéri : " Nous devons aussi contrôler la conformité des produits. Il ne s'agit pas d'empiéter dans le domaine des contrôleurs du MICC mais plutôt de leur prêter main forte en cas de besoin" .

À noter que cette réunion des préfets a été précédée d'une autre avec des élus, notamment des députés et maires, et où les sujets de discussion ont tourné autour des élections. Mais comme pour les prix des PPN, les uns et les autres ont convenu que l'important sinon l'essentiel est d'avoir de bonnes relations avec l'électorat ou les consommateurs. Une stratégie à cet effet a été discutée et sera incessamment mise en œuvre.

En attendant, et au niveau du MICC, les descentes sur terrain et missions de contrôle se poursuivent sans relâche. Hier, les contrôleurs ont pu constater que les prix plafonds qui ont été fixés sont généralement suivis et appliqués par les commerçants. Le prix du litre d'huile ne dépasse pas 9500 Ariary. De même, le sucre était limité à 3800 Ariary le kilo. D'autres détaillants ont cependant baissé leur prix à 3700 Ariary/kilo. Le prix du kilo de riz ne dépasse pas 2 200 ariary, comme on le voit sur les marchés de Soamanatombo, d'Anosy et de Mahamasina.