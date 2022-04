Cote d'Ivoire: Son unité de transformation d'attiéké et de semoules de banane détruite par la pluie à daloa - N'guessan amenan appelle à l'aide

N'Guessan Amenan, présidente de l'unité de transformation d'Attiéké et de semoules de Banane sollicite l'aide des autorités et des bonnes volontés suite à la destruction de son unité par la pluie.

L'unité de transformation d'Attiéké et de semoules de Banane de la société coopérative agricole Yebo-ekon COOP-CA de Daloa a été saccagée suite à une forte pluie accompagnée de vents violents qui s'est abattue dans la soirée du samedi 09 avril 2022 sur la ville de Daloa. C'est aux environs de 23 heures que la présidente de la société coopérative, N'Guessan Amenan , a été informée du drame par son gardien. Arrivée sur les lieux, c'est la désolation totale. L'unité est méconnaissable. On se croirait à un champ de bataille. Le vent a décoiffé toute la toiture, exposant les installations à la pluie. " Je ne reconnais plus l'usine. Tout est détruit. Toutes les machines sont endommagées ", a constaté avec amertume, le directeur de la coopérative, N'Guessan Richard. Selon lui, l'unité emploie 75 femmes dont des veuves et des jeunes filles déscolarisées et constitue un marché fiable pour de nombreux producteurs de manioc dans la région. Elle permet également de soutenir des orphelinats et des cantines scolaires.

La première dame appelée au secours:

" Nous produisons et commercialisons environ 60 tonnes d'Attiéké par mois ", affirme -t-il, appelant à l'aide toutes les bonnes volontés pour la relancer, à commencer par les autorités nationales. La présidente N'Guessan Amenan qui a décroché en mars 2015 à Abidjan, le prix de la " Femme entreprenante et dynamique " de la région du Haut-Sassandra a lancé un appel à la Première Dame, Madame Dominique Ouattara afin de lui venir en aide. " Maman Dominique Ouattara, nous avons besoin de votre aide ", a-t-elle insisté. Pour rappel, l'unité de transformation d'Attiéké et de semoules de banane a été offerte à la coopérative Yébo-Ekon dans le cadre du projet de " Valorisation énergétique des Effluents issus des fabriques d'attiéké et Appui à sa commercialisation " (VECDA), en vue d'améliorer les conditions de production de cette semoule très consommée et les marges bénéficiaires que génère sa commercialisation. Elle a été inaugurée le jeudi 30 septembre 2021.