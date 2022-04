Afrique de l'Ouest: Protection et restauration de la forêt classée de dassioko - Ce que cargill et le ministère des eaux et forêts ont décidé

Le Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) et Cargill ont signé le lundi 11 avril 2022 un protocole d'accord pour la conservation et la restauration de la forêt classée de Dassioko, située dans le département de Sassandra . Ce protocole assure également la promotion du développement durable de la cacaoculture dans les zones riveraines de ladite forêt.

Cet acte confirme l'engagement de Cargill auprès du MINEF de contribuer à la mise en œuvre de la politique forestière nationale, tout en respectant les engagements de l'entreprise. Il s'inscrit également dans la lignée des différents programmes qu'elle a mis en œuvre ces dernières années dans le cadre de l'Initiative Cacao et Forêts, tels que la cartographie au niveau des exploitations, l'agroforesterie et la conservation.

Grâce à ce protocole d'accord, l'entreprise continue de travailler en étroite collaboration avec le MINEF sur la mise en œuvre du plan d'aménagement forestier, qui comprend un plan de développement communautaire pour les personnes vivant à proximité de la forêt classée de Dassioko. En outre, d'autres activités telles que le suivi numérique des fèves et les solutions de surveillance par satellite seront utilisées pour identifier et prévenir les risques de déforestation.

"Le partenariat avec le MINEF va accélérer nos efforts communs pour éliminer la déforestation liée au cacao. Il complète le travail que nous effectuons dans le cadre de l'initiative Cacao & Forêts et contribue à la stratégie forestière nationale de la Côte d'Ivoire ", a commenté Lionel Soulard, directeur général de Cargill en Afrique de l'Ouest. "

"Le partenariat avec Cargill est important pour la stratégie forestière nationale", a déclaré Alain Richard Donwahi, Ministre des Eaux et Forêts. Il a ajouté : "Ce n'est qu'en travaillant ensemble avec les différentes parties prenantes que nous pourrons parvenir à un développement harmonieux et durable de nos écosystèmes forestiers tout en développant davantage la cacaoculture durable, qui est l'une des agro-industries les plus importantes pour le pays."

La forêt classée de Dassioko abrite la dernière forêt tropicale côtière du pays. C'est également un refuge pour les derniers éléphants sauvages de la région.