Togo: Est-ce le début de l'opération décapitation ?

La question reste posée et n'est pas fortuite dans la mesure où ce syndicat bien que le gouvernement conteste son existence légale a pu convaincre les enseignants à observer son mot d'ordre de grèves les dernières semaines du 2ème trimestre de cette année scolaire 2021-2022.

En effet, selon des informations dont nous avons eu écho, trois responsables du SET ainsi que l'informaticien Folly Folivi, arrêtés et gardés au SCRIC depuis le 09 Avril dernier auraient été écouté ce 11 Avril par le deuxième substitut du Procureur puis le doyen des juges. Ensuite, un mandat de dépôt aurait été décerné contre ceux-ci qui sont donc finalement déposés à la prison civile de Lomé.

De sources proches de ce dossier du bras de fer entre le gouvernement et le SET, " il est reproché aux responsables du SET d'avoir sur le territoire, courant Mars 2022, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, ensemble et de concert, incité les élèves et autres personnes à la révolte, par des promesses, menaces, ordres où tous signes de ralliement. Faits prévus et punis par les articles 47 et 495-3 du nouveau Code pénal ". Quant à l'informaticien, il serait pour sa part poursuivi pour complicité. C'est là une évolution qui fait craindre pour les prochains jours dans le secteur de l'éducation togolaise.