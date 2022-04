Madagascar: Protection du massif d'Ankerana - Conservation International et Ambatovy scellent leur collaboration

Conservation International et la compagnie minière Ambatovy ont procédé, hier, au renouvellement de la convention de collaboration entre les deux parties, sur la protection du massif forestier d'Ankerana.

Renouvelée pour une période de 5 ans, la Convention porte sur les modalités de collaboration, d'appui et d'échanges entre les deux parties dans le cadre de la conservation et la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles autour et dans le massif forestier d'Ankerana. Ce site fait partie des sites de compensation en biodiversité (ou Site Offset) d'Ambatovy.

Le maintien de l'intégrité du site pour compenser les pertes résiduelles en biodiversité et services écosystémiques dues à l'exploitation minière d'Ambatovy, tout en promouvant les bénéfices et l'utilisation durable de la biodiversité, figure parmi les objectifs de ladite convention. Ambatovy apportera les appuis technique et financier nécessaires à la conduite des activités de gestion et de conservation. De son côté, Conservation International s'engage, entre autres, à mettre en place les stratégies opérationnelles, conduire et réaliser les activités, tout en assurant la cohérence entre les buts de conservation et les enjeux socio-environnementaux autour du site afin d'atteindre les objectifs de la Convention.

Pour Conservation International, étant donné que le massif d'Ankerana fait partie du Corridor Ankeniheny Zahamena, la conservation d'Ankerana contribuera à la conservation de cette grande aire protégée de l'Est de Madagascar. Pour Ambatovy, conformément à son Plan de Gestion Environnementale et de Développement Social ou (PGEDS), la conservation du massif d'Ankerana s'inscrit dans ses actions de gestion environnementale suivant les normes de performance les plus strictes tant sur plan national qu'international, dont les standards de la Société Financière Internationale (IFC) et ceux du Business and Biodiversity Offsets Program (BBOP).