Cote d'Ivoire: Zone industrielle d'Akoupé Zeudji - La phase 1 de 234 ha livrée fin mai

Les travaux d'extension et d'aménagement de la zone industrielle d'Akoupé Zeudji, au PK24 sur l'autoroute du Nord, avancent bien. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, s'en est félicité, hier, à l'issue d'une visite de terrain sur le site des travaux de la phase 1 du Projet 234 hectares (ha) et sur une autre parcelle de 127 ha. Pour Souleymane Diarrassouba, la politique de construction et de promotion de la zone industrielle est une réalité. Il a fait savoir que " le taux de réalisation des travaux du projet de 234 ha phase 1, exécuté par une entreprise privée, est d'environ 87% et celui du projet qui s'étend sur 127 ha, confié à une société concurrente, enregistre un taux d'exécution de plus de 74% ". Il a indiqué que la fin des travaux est prévue pour fin mai pour le projet de 234 ha et fin octobre pour celui de 127 ha.

Toujours au dire du ministre du Commerce et de l'Industrie " les chantiers et actions menées démontrent la volonté du Président Alassane Ouattara de mettre en œuvre sa vision de transformation structurelle de l'économie ivoirienne par l'industrialisation ". Cette industrialisation, selon lui, passe nécessairement par la mise à disposition d'infrastructures industrielles pour l'installation d'opérateurs économiques. " C'est pourquoi le gouvernement s'attelle à la construction d'infrastructures avec toutes les commodités ", a argué le ministre. Souleymane Diarrassouba a, par ailleurs, exhorté les entreprises encore à la traîne à s'activer, au risque de se voir retirer leurs lots au profit d'autres opérateurs. " 50 % des entreprises sur plus de 140, disposant d'une attribution de terrain, n'ont pas démarré leurs travaux. Nous les invitons à réaliser les travaux conformément aux engagements pris ", a recommandé l'autorité gouvernementale.

Le coût des investissements des deux ouvrages visités est estimé à environ 80 milliards de FCfa. Le directeur des travaux de Chec, Li Yang Chun, a soutenu que l'exécution des travaux sera quelque peu perturbée à cause de la saison pluvieuse. Il a toutefois rassuré que son entreprise, en collaboration avec le Bnetd et le gouvernement, mettra tout en œuvre pour achever les travaux dans un délai raisonnable. Les travaux d'aménagement des sites susmentionnés comprennent plusieurs volets que sont le drainage des eaux pluviales, l'assainissement des eaux usées, le réseau électrique, l'alimentation en eau potable et le réseau de communication.