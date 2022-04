Afrique: CAN 2023 - La marche vers la 34ème édition est lancée

La 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations de football (Can) aura lieu du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire. La confirmation a été faite par le Sud-africain Patrice Motsepe, président de la Confédération Africaine de Football (Caf).

Lors de l'audience que lui a accordée Patrick Achi, Premier ministre, Chef du Gouvernement le lundi 4 avril dernier, le patron de l'instance fédérale du football africain a rassuré les autorités ivoiriennes, en confirmant la date de la tenue du grand événement sportif du continent, faisant taire ainsi toutes les polémiques qui avaient cours. Mieux, le président Motsepe l'a réaffirmé au Président de la République, SEM Alassane Ouattara, le même jour au Palais de la Présidence. A cette occasion, il a réitéré la confiance de la Caf quant à la capacité de la Côte d'Ivoire à organiser la prochaine Can. " Nous sommes confiants que la Can 2023 que vous allez organiser ici en Côte d'Ivoire sera la meilleure qui n'ait jamais été organisée en Afrique. Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises en place pour accueillir cette compétition ", a-t-il indiqué, à sa sortie d'audience.

Il a également félicité le Chef de l'État ivoirien pour son leadership en Afrique ; et remercié le Gouvernement pour son engagement, en vue de la réussite de l'organisation de la Can 2023 en terre ivoirienne. Cette excellente nouvelle pour les Ivoiriens dénote du sérieux et de la stratégie conjointe mise en place par la Caf et l'État de Côte d'Ivoire. En immersion au Cameroun en janvier et en février derniers, la délégation ivoirienne conduite par le ministre en charge des Sports a pu s'inspirer de plusieurs expériences à divers niveaux dont l'hôtellerie, la santé, la sécurité, la billetterie, les infrastructures sportives, le transport, l'accueil, l'animation des stades, etc. La Côte d'Ivoire s'est enrichie de ce partage qui lui permettra d'offrir à l'Afrique et au monde entier une des meilleures Can. Ensuite, comme prévu lors de la finale de la 33ème édition de la Can, le flambeau a été remis à la Côte d'Ivoire. Le retour du flambeau en terre ivoirienne qui a été salué par l'ensemble des Ivoiriens, a coïncidé avec la mission du Secrétaire général de la Caf, Mosengo Omba Veron en Côte d'Ivoire. Celui-cig lors de son séjour du 7 au 9 février 2022, s'est dit " très satisfait " de l'état d'avancement des travaux d'infrastructures dans le pays.

Lors de cette visite, le numéro 2 de la Caf avait annoncé l'ouverture très prochaine du Bureau local de l'instance fédérale à Abidjan. Cette ouverture officielle en ce mois d'avril 2022 constitue également un maillon essentiel dans cette organisation. L'instance fédérale, en s'installant en Côte d'Ivoire, entend créer la proximité avec tous les acteurs impliqués de sorte à avoir des interlocuteurs immédiats pour une organisation parfaite de la Can Côte d'Ivoire 2023. La prochaine étape pour la Caf sera, bien entendu, le suivi des travaux de construction des infrastructures sportives et la mise en place de l'opérationnel. La Côte d'Ivoire, elle, a anticipé avec la création du Cocan qui, en synergie avec la Fédération Ivoirienne de Football (Fif) et le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie Sportive, doivent s'activer à tout parfaire.

Pour finir, en attendant la formalisation très prochaine des engagements entre la Confédération Africaine de Football (Caf) et la Côte d'Ivoire, le ministère chargé des Sports, par le biais de l'Office National des Sports (Ons), devra continuer à suivre et à informer l'opinion nationale sur l'état d'avancement des travaux des stades, des terrains d'entrainement, des cités Can, bref, de toutes les infrastructures devant accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Côte d'Ivoire 2023, car l'univers mondial du football nous attend. Comme on le constate, la Caf qui ne veut lésiner sur aucun détail afin de s'assurer que ce qui doit être fait est accompli dans les règles de l'art, procède étape par étape. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette stratégie est efficace.