Afrique: Agriculture durable - L'Allemagne apporte son appui au développement de l'hévéa et du cacao

La Côte d'Ivoire est véritablement engagée dans l'agriculture durable. Un accord de partenariat portant sur un projet agricole de 2 milliards de F Cfa (3 millions d'euros), a été signé, hier, à cet effet, entre la Coopération allemande (Giz) et le Conseil Régional de la Mé.

La cérémonie de signature a eu lieu à la primature, en présence du directeur de cabinet du Premier ministre, Koffi Ahoutou Emmanuel.

Le Conseil régional de la Mé était représenté par son vice-président, Calixte Yapo, et la Giz, par sa directrice résidente, Mme Petra Schill. La cérémonie s'est également tenue en présence du chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne, Marton Köver, et du chef de coopération allemande en Côte d'Ivoire, Benjamin Laag. Le partenariat porte sur un projet intitulé : " Durabilité et valeur ajoutée dans les chaînes d'approvisionnement agricoles " ou projet " projet Pro-Agrichains ". Mis en œuvre par la Giz, ce projet vise le renforcement de chaînes d'approvisionnement agricoles durables, respectueuses de l'environnement et génératrices de revenus décents pour tous les acteurs impliqués. Selon Johanes Agbahey, chef de ce projet, le partenariat porte sur les filières cacao et hévéa, et sera essentiellement mis en œuvre dans la région de la Mé.

Selon lui, le projet " Pro-Agrichains " se concentrera sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un " Plan Vert ", dans cette région pour une agriculture et une gestion durable des ressources forestières. Mais aussi, pour la lutte contre la déforestation, pour la professionnalisation des sociétés coopératives agricoles et l'amélioration de l'accès au marché des producteurs et productrices.

Pour sa part, le Coordinateur des projets agriculture mis en œuvre par la GIZ, Magnus Schmid a noté qu'à ce jour 450.000 petits producteurs ont été formés aux bonnes pratiques agricoles et 10.000 emplois ont été créés en amont et en aval des chaînes de valeur de l'anacarde, du cacao, de la banane plantain, du manioc, du maraîchage, du caoutchouc et du riz. " La Coopération allemande a également formé 500 formateurs et soutenu 200 coopératives ", a-t-il poursuivi.

Dans le même sens, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne Marton Köver a souligné que l'agriculture étant le socle de l'économie ivoirienne, l'objectif de l'ambassade de l'Allemagne est de renforcer les chaînes d'approvisionnement agricoles et d'en faire des moteurs de création de valeur ajoutée, à travers la transformation sur place des matières premières, ainsi que des moteurs de création d'emplois de qualité en Côte d'Ivoire. Il a en outre promis que la Giz sera très active, entre autres dans la production et la transformation de noix de cajou dans les régions du Poro, Tchologo, Bagoué et Hambol.