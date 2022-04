Cote d'Ivoire: Comité national olympique - Bamba Cheick dépose son dossier de candidature

Me Bamba Cheick Daniel a déposé officiellement sa candidature, hier, au siège du Comité national olympique, situé à Cocody Deux-Plateau Vallon. En l'absence de la secrétaire générale, Nah Aminata Fofana, c'est le responsable du protocole, François Kouassi qui l'a reçu. Il était 10h46 mn. Ceinture noire 7e Dan, vice-président de l'Union africaine de taekwondo, ex-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (2009-2021), le candidat, conformément au dernier communiqué de l'institution du 4 avril dernier, a remis un dossier comprenant sa demande de candidature adressée au président du Comité national olympique et une copie de sa Carte nationale d'identité. La condition pour succéder au président Lassana Palenfo qui, après cinq mandats de quatre ans a décidé de se retirer.

" Mon ambition pour l'olympisme ivoirien ne date pas de ma candidature au poste de président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. J'ai contribué, à travers mon vécu au Taekwondo, à accompagner l'olympisme ivoirien. En organisant en effet le Taekwondo ivoirien, discipline qualifiée naguère de sport mineur, pour le hisser au firmament de l'olympisme en faisant gagner à notre pays et à l'Afrique de l'Ouest, la première médaille d'or olympique toutes disciplines confondues. Sans oublier les deux médailles de bronze que nous remportons à Tokyo...Nous avons déjà donné la preuve qu'un dirigeant de sport doit être à l'écoute et au service de ses pairs présidents des fédérations sportives nationales ", a-t- indiqué.

Comme témoins de cet acte historique, il y avait en plus de M. François Kouassi, responsable du protocole du CnoI, Mme Kodja Cécile, assistante du président Lassana Palenfo. A noter que le porte-parole du Groupe de réflexion " Réinventer l'Olympisme ivoirien ", M. François-Xavier Akondé et Fétigué Ouattara, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb), et le conseiller juridique du candidat Me Koffi Ephrem l'accompagnaient .

En attendant que les candidatures définitives soient publiées le 19 avril prochain pour entrer en campagne, Bamba Cheick Daniel espère que cette élection s'organisera selon les valeurs olympiques dans l'inclusivité et la transparence totale. A noter qu'avant lui, le secrétariat du Cno a enregistré vendredi dernier, la candidature de Me N'Goan Georges, président de la Fédération ivoirienne de tennis (Fit).