Cote d'Ivoire: Promotion de la solidarité et de la cohésion sociale - Le Prix sectoriel Ebony relancé pour cette année

Le " Prix spécial Ebony de la solidarité et de la cohésion sociale " est relancé pour cette année 2022. L'information a été donnée ce lundi 11 avril 2022 dans les locaux du Groupe Fraternité Matin à Adjamé par Eugène Bilé, chef du département communication et des relations extérieures de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (Oscs). Ce, dans le cadre de la nuit de la communication (Soirée des Ebony) organisée chaque année par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci).

Les candidats devront produire des articles sur des sujets d'actualité relatifs aux questions de cohésion sociale et de solidarité qui sensibilisent les populations à vivre en parfaite harmonie malgré les divergences. Les intéressés devront aussi écrire sur des faits qui interpellent sur l'importance de la cohésion dans une société comme celle de la Côte d'Ivoire.

De façon spécifique, les écrits devront " sensibiliser les populations sur les causes et les conséquences des crises que connait la Côte d'Ivoire ". Ainsi que les autorités sur les solutions pacifiques à ces questions pour parvenir à une " nation paisible et forte ".

Cette distinction, selon l'Observatoire a été instaurée pour motiver les journalistes à s'engager non seulement dans la promotion de la solidarité et de la cohésion mais surtout à les inciter à sensibiliser les populations à la pratique de l'alerte précoce afin de prévenir les crises. Les différentes productions seront reçues dès l'ouverture des candidatures pour le Prix Ebony par l'Unjci et ensuite appréciées par un Jury constitué de professionnels des médias.

Il faut le mentionner l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, institution qui parraine cette distinction depuis 2021 est un organe de veille sur les questions de cohésion sociale placé, sous la tutelle ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté. De ce fait, il collecte, traite et diffuse les informations relatives aux indicateurs de la solidarité et de la cohésion sociale qui sont " au nombre de 151 ".

Pour le chef du département communication et relations extérieures, cette rencontre avec les journalistes de Fraternité Matin s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'information dans les entreprises de presse et les organisations professionnelles des médias. Mais à côté, elle vise aussi à présenter l'Oscs, ses actions à l'effet de solliciter l'implication des hommes des médias dans la promotion et au renforcement de cohésion sociale.