Afrique de l'Ouest: Golfe de Guinée - L'UE débloque 5,2 millions d'euros pour la sécurité maritime

En soutien au projet d'appui à la sécurité maritime en Afrique de l'ouest (Swaims), l'Union européenne (UE) va débloquer 5,4 millions d'euros. L'annonce a été faite lors d'un séminaire organisé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cédéao) à Abuja, au Nigeria.

"Un total de trente bateaux à coque rigide (RHIBs) seront distribués pour aider les Etats membres côtiers de la Cédéao à lutter contre l'insécurité maritime " dans la golfe de Guinée, indique un communiqué de cette communauté. C'était au cours d'un séminaire qui a réuni des représentants des douze pays côtiers. L'institution a également annoncé l'acquisition d'un matériel médico-légal pour les pays membres côtiers.

Les bateaux et le matériel en question seront fournis par un entreprise portugaise, pendant que la formation et la maintenance des équipements seront assurées par la marine portugaise. " Les départements ministériels et autres organisations, représentés à ce séminaire, doivent travailler ensemble pour éliminer les menaces maritimes qui pèsent sur notre communauté ", a déclaré le Colonel Abdourahmane Dieng, chef de la division de la sécurité régionale de la Cédéao.

Abdourahmane Dieng a remercié l'UE pour ce soutien, ajoutant : " Il ne peut y avoir de développement sans sécurité, et pas de sécurité sans développement ". Il a insisté sur la valeur ajoutée des bateaux et les équipements dans la capacité des pays bénéficiaires à faire respecter l'État de droit dans leurs eaux territoriales et leurs zones économiques exclusives adjacentes.

Le chef de la division de la sécurité régionale de la Cédéao a rappelé que " l'insécurité maritime est depuis longtemps l'une des menaces les plus persistantes et les plus insolubles pour les communautés maritimes et la prospérité économique en Afrique de l'ouest ". Les États côtiers et le secteur du transport maritime sont confrontés à des problèmes de sécurité maritime dans toutes les mers et océans qui bordent l'Afrique, notamment le golfe de Guinée, le golfe d'Aden, et le canal du Mozambique en Afrique australe, ainsi que de la mer Méditerranée en Afrique du nord et de la mer Rouge.

Parmi les menaces les plus récurrentes, il y a le trafic d'armes et de drogues, la piraterie et les vols à main armée en mer - notamment dans le golfe de Guinée. D'autres menaces persistances sont à souligner : le "soutage" illicite de pétrole et le vol de pétrole brut, le terrorisme maritime, la traite des êtres humains, les dommages environnementaux causés par le déversement de déchets, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et la surpêche ; auxquels il faut ajouter la menace terroriste, principalement dans la région du sahel.