Ile Maurice: PNQ | XLD à Padayachy - Que fait-on pour résoudre le manque de devises et la dépréciation de la roupie ?

La formulation tient en une phrase mais c'est une question centrale à la crise économique actuelle. " Will he (NdlR : le ministre des Finances) state the measures, if any, that Government and the Bank of Mauritius, propose to take to reverse the ongoing fall in the exchange rate of the Rupee vis a vis the US dollar and the the ensuing scarcity of this currency in commercial banks in Mauritius ? "

C'est la Private Notice Question que posera le leader de l'opposition à Renganaden Padayachy ce mardi à 11h30. Rappelons que mardi dernier, Xavier-Luc Duval avait choisi le thème de l'inflation et la cherté de la vie. Le ministre des Finances s'était lancé dans une longue et laborieuse comparaison de la crise actuelle à celle de 2008.