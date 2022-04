Congo-Kinshasa: Arrêt cassé avec renvoi devant la Cour d'Appel - Kamerhe & consorts - Vices de procédure ou début de l'acquittement ?

*La Cour de cassation, statuant en matière de cassation, reçoit le pourvoi et ledit fondé, cassé avec renvoi de l'arrêt attaqué devant la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe autrement composée et qui devra se conformer au prescrit de l'article 104.

Au total, quatre exceptions justifient la décision de la Cour de Cassation. D'abord, l'imprécision sur les motivations. Puis, le mélange de procédure et la violation de l'Ordonnance de 1979 portant organisation du Barreau et la loi portant création de deux Cour d'Appel. Et, enfin, l'Avocat Fataki, signataire du pourvoi, l'aurait fait sous la qualité de l'Avocat de Cassation. La 3ème exception n'est pas fondée, les deux premières ne sont pas de fins de non... , la 4ème aussi est non fondée. Donc, la Cour de Cassation a statué sur la 4ème motivation de ce que la cause n'était pas en état au moment d'être plaidée.

Le moyen est fondé, 104 al.3, il fallait donc une citation à prévenu et non d'une simple notification de date d'audience. D'où, la violation du droit de la défense, selon la Cour de Cassation. A l'UNC, pendant ce temps, les militants réclament simplement l'acquittement de Vital Kamerhe et de ses coaccusés. Les Avocats, quant à eux, se disent confiants à l'avenir. Car, à leur avis, cet Arrêt de la Cour de Cassation démontre, si besoin en est encore, l'indépendance de la justice devient une réalité en RD. Congo.