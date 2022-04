Madagascar: Pâques - 4820 policiers à mobiliser pour assurer la sécurité

Pour accueillir les fêtes pascales, la police nationale a déjà mis en place des dispositifs de sécurité. Depuis hier, toutes les unités de la police nationale réparties à travers le pays sont désormais consignées.

Le Contrôleur Général de Police Dany Marius Rakotozanany, directeur général de la police nationale, l'a annoncé hier lors d'une rencontre avec la presse pour présenter les mesures prises pour assurer la sécurité durant la semaine sainte. Ce sont de nouvelles dispositions et stratégies qui seront en rapport avec l'évolution de la situation en matière de sécurité à l'heure actuelle, a-t-il ajouté. En effet, il affirme que depuis hier, toutes les unités de la police nationale réparties dans le pays sont désormais consignées. Au total 4820 éléments seront mobilisés dans tout Madagascar.

Mis à part le contrôle de la circulation, ils assureront des patrouilles et des fouilles dans les rues et dans les quartiers. Les églises et lieux de culte seront surveillés jour et nuit depuis jeudi jusqu'à vendredi. Concernant particulièrement le dimanche et le lundi de pâques, 1415 policiers seront déployés dans l'ensemble du pays. La présence d'éléments dans les lieux les plus prisés comme Antsirabe sera renforcée. En ce qui concerne particulièrement Antananarivo, 1281 policiers seront mobilisés.

Collaboration. Malgré l'importance des chiffres susmentionnés, le DGPN souhaite la collaboration du public à travers le respect et la soumission à toutes les réglementations et recommandations données par les forces de l'ordre pour que cela apporte de résultats. Dans ce sens, il a souligné le cas de la circulation routière. Les fêtes de pâques favorisent les embouteillages. A cela s'ajoutent les accidents de circulation causés par le non-respect du code de la route et l'imprudence des conducteurs aussi bien chez les automobilistes que les motocyclistes. En matière d'acte de banditisme, chacun se doit d'être prudent lorsqu'il sort de son domicile.