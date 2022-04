Madagascar: Universités mortes - Le SECES a tenu parole

L'université de Fianarantsoa s'est jointe à l'initiative des universités mortes.

Les universités de Madagascar et les centres nationaux de recherches ont fermé leurs portes hier. Les enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur ont tenu parole, les activités pédagogiques et administratives ont été suspendues hier et devraient encore l'être ce jour.

A travers cette initiative commune, les membres du syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur ont manifesté leur mécontentement par rapport à la décision de la Haute Cours Constitutionnelle de rejeter la loi sur l'autonomie des universités et des établissements publics d'enseignement supérieur.

En effet, avec sa décision en date du juillet 2020, la Haute Cour Constitutionnelle a qualifié de non constitutionnelle la loi en question. Un rejet dans lequel les enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de Madagascar trouveraient une velléité de semer le trouble dans leur microcosme. "L'on sait à présent que certaines entités entendent aller au détriment des intérêts des membres du SECES. Ces entités veulent imposer leurs intérêts et nous condamnons cela de toutes nos forces" déplore un enseignant-chercheur de la capitale.