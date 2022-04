Madagascar: Lundi de Pâques 2022 - Une brochette d'artistes à l'affiche un peu partout

Si les fêtes pascales étaient plutôt timides l'année dernière, les organisateurs en événementiel promettent d'y remédier cette année. Les festivités reprendront donc de plus belle. L'allègement des mesures sanitaires y est pour beaucoup. Une brochette d'artistes animera les excursions à l'allure de spectacles organisées ici et là, le lundi de Pâques qui vient.

Black Nadia, Tinah, Berriz'jah au terrain de Bevalala

Outre les jeux et animations, Mario, Black Nadia et Malm ainsi que Berriz'jah et Tinah feront danser les excursionnistes sur le terrain de Bevalala.

Marion et Nael à Imerintsiatosika

Une autre ambiance toujours aussi chaude animée par Marion, Big Mj, Nael et Berriz'Jah se fera à l'Espace Soatiana Imerintsiatosika, pour ceux qui se décideront pour une petite virée hors de la ville.

Dadi Love et Lianah au CFS Ivato

Ceux qui sont déterminés à ne pas trop s'éloigner de la ville des Milles ne seront pas en reste puisque Dadi Love, Tence Mena, Lianah et Twoki chanteront et feront danser le public au CFS Ivato. Big Mj, Malm et Nael y seront également.

Mijah et Tence Mena Au Coliséum

Une grande fête est également prévue au Coliseum Antsonjombe. Mijah ainsi que Dadi Love, Tence Mena, Nael, Malm seront également présents pour chauffer l'ambiance. Les DJ Gouty, Sttich et Bams y ajouteront leur touche perso.

Ambiance piscine à Ivato

Une excursion au bord de l'eau se fera dans la commune d'Ivato, ce lundi. Cette fois-ci, Lion Hill, Wendy Catalina, FSC Music, Misie Sayda ainsi que Yoan Loic seront de la partie.

Njakatiana à Arivonimamo

Une toute autre ambiance cette fois-ci. Après une matinée assez sportive grâce à la zumba, les excursionnistes pourront profiter du spectacle de Njakatiana à Antaboaka Antsahamamy, Arivonimamo, ce lundi dans l'après-midi.