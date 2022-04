Madagascar: Pâques - Coup d'envoi de la Semaine sainte hier

Après deux années blanches à cause de la Covid, engouement des fidèles pour la messe de la semaine sainte.

Chaque année, les chrétiens vivent la semaine sainte en s'appuyant sur les traditions et les rituels qui les aident à entrer dans le mystère de la passion du Christ. Pour certaines églises, elle a débuté avant-hier qui a marqué également le dimanche des rameaux et pour d'autres, elle a commencé hier. Elle est composée de cérémonies liturgiques qui n'ont lieu qu'une fois par an.

C'est une semaine de recueillement, de supplication et de prière intense pour la majorité des fidèles. " C'est une semaine de bilan du comportement adopté durant tout le temps de carême. C'est une semaine d'intense prière et de demande de grâce à Dieu ", d'après Malala Randriantsoa , mère de famille.

Pour Nantenaina Ramahandry, cette période est propice à la demande de pardon des péchés. " Depuis dimanche j'observe une prière tous les soirs pour supplier Dieu, pour mes péchés. Il en sera ainsi jusqu'au samedi saint ", témoigne-t-il.

Célébration. La semaine sainte s'ouvre par le dimanche des Rameaux, considéré comme l'une des douze grandes fêtes de l'année liturgique. C'est un dimanche festif car il célèbre l'entrée du Christ à Jérusalem où il est accueilli triomphalement par le peuple tenant des palmes.

Du lundi saint au mercredi saint, il n'y a plus de cérémonie particulière dans l'église. Le jeudi saint est marqué par le lavement des pieds et la Cène, c'est la dernière messe avant celle de la nuit de Pâques. Dans l'église orthodoxe, trois événements sont rappelés le jeudi saint dont le lavement des pieds, la cène mystique et la trahison de Judas.

Le vendredi saint marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Les croyants revivent le supplice de Jésus Christ en revivant chaque étape, appelées stations. Le samedi saint est une journée de silence, de prière et de recueillement. Les fidèles méditent sur les souffrances de Jésus Christ, sa mort et sa mise au tombeau. La célébration de la résurrection commence le samedi soir lors de la veillée pascale.