Congo-Kinshasa: Affaire Kamerhe,la Cour de Cassation remet le compteur à zéro

Vital Kamernhe, ancien directeur de cabinet du Chef de l'Etat, et ses avocats, ont finalement obtenu ce qu'ils cherchaient, à savoir l'annulation, par la Cour de Cassation, de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe condamnant le précité à 13 ans de travaux forcés, dans l'affaire dite de détournement de 47 millions de dollars américains destinés à la construction des maisons préfabriquées pour le compte des FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo. C'est la décision communiquée aux parties hier lundi 11 avril 2022 par cette haute juridiction. C'était en réponse à la requête de pourvoi en cassation introduit par ce justiciable, lequel a été déclaré recevable et fondé.

Concrètement, la Cour de Cassation a " cassé avec renvoi " l'Arrêt du juge d'appel et décidé le réexamen de la cause par la même Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, mais cette fois avec une nouvelle composition. L'affaire devrait donc être fixée devant la même juridiction, avec à la manœuvre de nouveaux juges, appelés à la réexaminer au plan de la forme et du fond. Selon les extraits de l'Arrêt de la Cour de Cassation en circulation dans les médias et les réseaux sociaux, il est reproché à la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe d'avoir " violé l'article 104 du Code de procédure pénale, en examinant le dossier alors qu'il n'était pas en état " ... " La juridiction d'appel a statué sur base d'une notification de date d'audience alors qu'elle aurait dû citer le prévenu, ce qui constitue aussi une violation du droit de la défense prévu par l'article 19 de la Constitution ".

Le renvoi de Vital Kamerhe devant la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe avec une composition différente de celle qui l'avait condamné en juin 2021 entraîne automatiquement celui de ses co-accusés, à savoir Samih Jammal, Daniel Nkingi Nshangalume et Jeannot Muhima Ndoole. Les trois citoyens se retrouvent, depuis hier, dans la casquette de condamnés à 20 ans de travaux forcés pour Vital Kamerhe et Samih Jammal tandis que Jeannot Muhima l'était à 12 mois, peine qu'il avait déjà purgée pour avoir passé autant de mois en détention préventive. On rappelle que tous étaient poursuivis pour détournement de 47 millions de dollars américains au préjudice du Trésor public congolais.

Bien que la Cour de Cassation ait simplement " cassé avec renvoi " la décision portant condamnation de Vital Kamerhe et consorts, les avocats de l'ancien directeur de cabinet du Chef de l'Etat jubilent, car considérant cela comme " une victoire d'étape ", prélude à l'acquittement du précité. Dans un sens, ils ont raison de se réjouir de la remise en cause de l'Arrêt de la juridiction d'appel, laquelle permet à leur client de rêver d'un verdict qui pourrait l'innocenter totalement.

Mais en réalité, rien n'est acquis. La nouvelle composition de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe peut confirmer l'œuvre du juge du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, à savoir 20 ans de travaux forcés, ou le condamner à une peine inférieure à 20 ans ou encore l'acquitter purement et simplement. Le suspense demeure donc total pour Vital Kamerhe et ses co-accusés.