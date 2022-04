Congo-Kinshasa: La ministre de la Culture et le DG a.i. de la Regideso entendus au Sénat

Le Sénat a entendu, hier lundi 11 avril 2022, dans le cadre du contrôle parlementaire, la ministre de la Culture et Arts, Cathy Katungu, et le Directeur général intérimaire de la Regideso. La première était visée par une question orale avec débat du sénateur Papy Denis Kambayi, tandis que le second était interpellé par le sénateur Papy Bazego. La plénière du jour était pilotée par le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président de la chambre haute du Parlement.

S'agissant de la question orale avec débat, l'honorable Denis Kambayi tenait à obtenir de la ministre de la Culture et Arts un éclairage suffisant sur l'embargo qui frappe, depuis plus d'une dizaine d'années, les productions des artistes musiciens congolais en Europe et plus précisément dans l'espace Schengen. Sa préoccupation majeure était de connaître les dispositions envisagées ou prises au niveau du gouvernement pour faire sauter ce goulot d'étranglement de la culture congolaise en général et de la musique congolaise en particulier. Compte tenu de la moisson des questions reçues, la ministre Cathy Katungu a sollicité et obtenu un délai de grâce pour revenir éclairer la lanterne des sénateurs un de ces quatre matins.

Pour ce qui est du Directeur général intérimaire de la Regideso, le sénateur Papy Bazego l'a interpellé afin qu'il explique à la chambre des sages les raisons de la desserte déficitaire en eau potable de la ville de Kinshasa et de plusieurs villes et localités des provinces, ainsi que les retards de paie des salaires des cadres et agents de cette entreprises publique. On a retenu des réponses du numéro un de l'entreprise précitée que les difficultés principales découlent de la précarité de la trésorerie, qui l'empêche de disposer d'un stock consistant d'intrants pour le traitement de l'eau, la construction des usines de captage et de traitement d'eau, les rémunérations du personnel, etc. Faute de temps, il est appelé à revenir plus tard pour rencontrer davantage les préoccupations des sénateurs.

La plénière du Sénat a par ailleurs validé, après l'audition du rapport de la Commission Politique, Administrative et Juridique, le mandat de Buanoko Kalombo comme nouveau membre de cette institution, en remplacement de feu le sénateur Mwawatadi, dont il était le premier suppléant.