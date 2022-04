Congo-Kinshasa: Paiement des arriérés des salaires dans les exécutifs provinciaux - Elysé Bokumwana rassure les Ministres provinciaux du Budget

Le Vice-ministre en charge du Budget, Elysé Bokumwana Maposo a accordé une audience au Collectif des Ministres provinciaux du Budget ce lundi 11 avril 2022, dans la salle des réunions de ce portefeuille, situé à l'Hôtel du Gouvernement.

Il était question pour le Vice-ministre du Budget d'échanger, avec ses hôtes, sur les arriérés de salaires qui s'observent dans les provinces de la RDC. Il sied de préciser que le Collectif des Ministres provinciaux reçus a pour mission : " Elaboration, suivi et contrôle de l'exécution du Budget de l'Etat ; Règlement définitif du budget de l'Etat ; Avis préalable sur les opérations d'emprunt à l'extérieur des entreprises publiques émergeant au budget de l'Etat et des Entités administratives décentralisées ".

Suivi des plaidoyers

Au sortir de l'audience, Petremand Mabanza, Ministre provincial de l'Agriculture de la province du Kwango et Porte-parole de ce Collectif, a déclaré qu'ils sont venus rencontrer le Vice-ministre du Budget, en l'absence du Ministre d'Etat, Ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, actuellement en mission officielle d'itinérance dans le Sud-Kivu.

" En fait, c'est pour la deuxième fois qu'on est passé ici ; la première fois, nous avions été reçus par le Ministre d'Etat, il y a deux semaines passées. Et aujourd'hui, nous sommes venus faire une évaluation sur toutes les démarches qui ont été effectuées, de l'Assemblée Nationale au Sénat, en passant par le Ministère du Budget, et celui des Finances. En résumé, il y a eu quelques avancées par rapport aux mois de janvier et février, où les frais de fonctionnement viennent d'être payés aux provinces. Nous attendons actuellement le mois de mars, et nous avons aussi posé une question sur les arriérés de 32 mois qui n'ont jamais été payés depuis le mois de janvier 2019 ", a déclaré Petremand Mabanza.

Des résultats attendus en provinces

En attendant la procédure normale et respective aux Finances, le Collectif des Ministres provinciaux, après avoir été reçu, s'est déclaré satisfait de tout ce que le Vice-ministre du Budget, Elisé Bokumwana Maposo leur a dit. Selon leurs propres propos, le Vice-ministre du Budget a été réceptif à leurs préoccupations, et ils attendent son implication pour qu'ils repartent dans leurs différentes provinces avec les résultats que leurs autres collègues qui les ont mandatés attendent de leur mission à Kinshasa.

Le Gouvernement déjà en action

Pour Elysé Bokumwana, le Gouvernement Sama Lukonde est en règle avec les droits des provinces (salaires). Au nom du Ministre d'Etat, Ministre du Budget, il a demandé aux ministres provinciaux du Budget de réaliser des initiatives locales et internes de mobilisation des recettes, bien les organisées et bien les canalisées, afin de permettre le développement des provinces, et mettre fin au problème de leadership.

Page 145 territoires

Au cours de ces échanges, il a aussi été question de la nécessité de saisir l'opportunité du grand projet exécuté par le Gouvernement central, c'est-à-dire le développement intégral des 145 territoires de la RDC, une initiative et une vision du Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.