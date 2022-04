Madagascar: Aviation privée - Assist Aviation se dote d'un Let L-410 Turbolet

Avec la réouverture effective des frontières pour les vols régionaux et internationaux, le secteur de l'aviation privée retrouve également le sourire.

" L'arrivée des touristes internationaux nous est particulièrement favorable car cela nous apporte un important potentiel client ", déclare Alain Moyon, PCA d'Assist Group, la maison-mère de la compagnie aérienne privée Assist Aviation. Cette compagnie se prépare d'ailleurs pour cette embellie en se dotant d'un nouvel appareil : Le Let L-410 Turbolet. Un aéronef adapté au contexte de l'aviation privée malgache. " Cet avion peut couvrir toutes les régions de Madagascar ainsi que les pays voisins et peut atterrir sur 98% des pistes ", explique Alain Moyon. Par ailleurs, " le Let 410 est un avion de transport bimoteur à courte portée avec une autonomie de 1200 km et peut transporter 15 passagers ou 10 VIP ou encore 1,7 tonnes de fret avec une vitesse de 311 km/h ".

Dans sa catégorie, le Let 410 possède la cabine la plus spacieuse car le fuselage des avions de cette taille leur confère un grand volume intérieur permettant d'être bien équipé en termes de confort, notamment pour les voyages d'affaires. Par ailleurs, un compartiment à bagages et d'excellents paramètres de sécurité permettent d'offrir aux passagers un haut niveau de confort. " Cet avion correspond parfaitement à la volonté d'Assist Aviation d'être une compagnie aérienne polyvalente. Ses avions PAC 750 ou LET 410 peuvent être équipés pour le transport de passagers, de VIP, de fret, de combi et utilisés pour les évacuations sanitaires ", conclut Alain Moyon.