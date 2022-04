Madagascar: Football - Les inquiétudes de Benony Jacques

L'ancien président de la FMF et néanmoins ancien membre du Comité de Normalisation, Benony Jacques, brise le silence pour parler de cette crise qui mine le football à Madagascar. On vit une période difficile, explique-t-il, parce que certains font tout de travers et qu'à la longue cela risque de porter un préjudice à ce sport.

Benony Jacques n'y va pas par quatre chemins pour s'interroger sur la légalité des actions d'une assemblée générale dont le mandat des membres des ligues a déjà expiré depuis le mois de décembre.

Cela frise le ridicule, s'insurge cet ancien président qui maîtrise mieux que quiconque les rouages du football mondial et les règles liant chaque fédération à la FIFA et à la CAF. Il estime que si la FIFA a accordé à Victorien Andrianony la présidence par intérim de la FMF, cela signifie que tout le monde doit l'accepter. Le reste, selon toujours Benony Jacques, dépend des directives de la FIFA et tout particulièrement sur la composition de la Commission Électorale Indépendante chargée des élections puisque les ligues en fin de mandat n'ont plus voix au chapitre. En clair, il va falloir passer par les élections au sein des ligues avant de procéder à l'Assemblée Générale Élective pour mettre en place la nouvelle fédération.

Mais bien avant, il faudrait trouver les moyens pour éviter de nouvelles magouilles en élargissant les électeurs à d'autres entités et non plus se contenter des seuls présidents des ligues. Une autre paire de manches en somme. Voire une autre bataille pas forcément juridique.