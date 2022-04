Madagascar: Andohatapenaka - Une course de rue en moto se termine en accident

Encore un accident de moto. Deux motos sont entrées en collision près de Maki à Andohatapenaka. Selon un témoin oculaire, ces deux motos roulaient à vive allure et étaient en pleine course.

L'un des deux motards aurait perdu très rapidement le contrôle de sa moto et a percuté le deuxième. Ce dernier a terminé sa course sous une voiture. Le choc a été très violent, en effet, un motard se trouvait dans un état grave. Il était inconscient à l'arrivée des secouristes et des forces de l'ordre. Les conducteurs ont ensuite été transportés à l'hôpital. Les dégâts sur les autres usagers de la route restent heureusement minimes, mais à quelques mètres près, des passants auraient été touchés.

" Les courses de rue sont devenues un véritable fléau surtout les rocades. Nous tentons de réduire cette pratique, mais au contraire elle prend de l'ampleur. Et quand il y a des accidents, ça fait des dégâts ", explique un policier joint par téléphone. " Ces pilotes qui ne sont pas des professionnels mettent en danger leur vie, de plus, la sécurité des civils est mise en cause dans ces courses ", a-t-il ajouté. Les forces de l'ordre de continuer à appeler à la prise de conscience des conducteurs de deux-roues et aussi des automobilistes à respecter le code de la route.