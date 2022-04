Madagascar: Marché des PPN - Le plafonnement des prix non encore effectif à 100%

Sur certains marchés, les prix du riz varient entre 2 200 ariary et 2 500 ariary le kilo

Alors que les importateurs et les grossistes jouent le jeu, les détaillants se trouvent dans certains cas dans l'impossibilité de plafonner les prix.

Une déception pour les consommateurs. La consigne gouvernementale de plafonnement des prix des produits de première nécessité n'a pas encore été suivie à 100%.

En deçà

Dans les marchés de quartier, les prix affichés sont encore en deçà de ceux qui ont été communiqués par le gouvernement, la semaine dernière. Pour le riz importé à 2 200 ariary, par exemple, il était encore difficile d'en trouver, hier. " J'aurai bien aimé proposer aux consommateurs ce riz importé à bas prix. Malheureusement, nous n'avons pas pu en trouver ce matin auprès de nos grossistes fournisseurs ", explique une épicière du quartier des 67 Ha. Sur ses étals, les prix du riz varient entre 2 400 ariary et 2 600 ariary le kilo.

Dans d'autres marchés comme Anosibe, cependant, le riz à 2 200 ariary le kilo est disponible. Un léger mieux est, en tout cas, constaté par rapport à la situation d'il y a quelques semaines et qui s'explique notamment par l'arrivée massive du riz local. Pour l'huile alimentaire, alors que le gouvernement, par le biais du ministère en charge du Commerce et de la Consommation a fixé une fourchette allant de 7 500 ariary à 9 500 ariary le litre, certains commerçants ont encore affiché, hier, des prix allant de 10 000 ariary à 15.000 ariary. Même topo pour le sucre vendu à 3 800 ariary le kilo au lieu des 2 600 à 3 600 ariary proposés par le gouvernement. C'est la farine qui détient le record des prix élevés à raison de 4 400 ariary le kilo au lieu du prix plafond à 3 600 ariary.

Stock

Bref, lors de la première journée de son application, hier, le plafonnement des prix des PPN n'était pas encore une réussite. La situation s'explique, en partie, par le fait que les épiceries doivent encore liquider leur stock acheté avant la fixation des prix plafonds. Pour sa part, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation ne baisse pas les bras. Des brigades de commissaires du commerce ont été déployées sur le terrain, hier, pour un suivi des réalités. " Nous travaillons en partenariat avec les associations des consommateurs et les Fokontany pour voir comment rendre effectif les mesures de plafonnement des prix ", explique une responsable de la Direction de la Protection des Consommateurs.

D'après elle, la situation est appelée à s'améliorer au fur et à mesure. " Actuellement, on arrive de plus en plus à maîtriser la partie importateurs et grossistes qui acceptent d'appliquer les prix plafonnés, mais c'est au niveau des détaillants que les problèmes se posent encore ", précise-t-elle. On rappelle que ce plafonnement des prix autorisé par la loi sur la concurrence est prévu pour une période de trois mois. Notons qu'aujourd'hui, une délégation conduite par le ministre Edgard Razafindravahy procédera à une descente sur terrain pour un suivi de ce dossier des PPN qui intéresse au plus haut point la population.