Madagascar: 47e RNS - Des anciens Barea en compétition

A cinq jours du coup d'envoi de la 47e édition de la Rencontre Nationale Sportive à Vichy, des habitués du tournoi sont sur la liste des participants.

La RNS est depuis toujours l'événement de la diaspora malgache de France et d'Europe. Les compétitions sportives auxquelles les sportifs prennent part sont un tremplin pour grand nombre d'entre eux pour leur carrière au sein de l'équipe nationale. Les retardataires auront encore du temps jusqu'au samedi 16 avril à Vichy pour les inscriptions des disciplines individuelles comme les arts-martiaux, le tennis, le tennis de table et la pétanque. Les équipes des disciplines collectives connaissent déjà leurs adversaires à Vichy du 16 au 18 avril 2022. Des noms très connus des férus de la RNS et du sport malgache seront présents à cette 47e édition.

Comme déjà annoncé, c'est le football masculin qui a eu le plus de participants avec 19 équipes inscrites. Chez les vétérans, 7 équipes se sont inscrites dont la tenante du titre de 2019, l'ASGM du 91. Le futsal jeu à 5 a vu la participation de 16 équipes. Les tournois de football se disputeront à la Plaine du Beauregard et terrain au centre omnisports et au soccer club pour le football à 5. Des anciens joueurs de l'équipe nationale de football, les Barea, participeront à la RNS de Vichy. Notamment l'ancien capitaine emblématique des Barea, Faneva Ima Andriatsima, Mario Bakary, Toavina dit Debakely, Ibrahim et Dabo, Tovo. Ces joueurs ont l'habitude de la RNS et d'autres jeunes joueurs d'origine malgache ont été aussi découverts lors du tournoi de ces grandes retrouvailles de la diaspora.

En basket-ball, la fête sera belle car au total, 21 équipes dont 15 chez les hommes et 6 du côté des dames se livreront bataille au Gymnase de Jules Ferry pour les éliminatoires et au Palais des Sports pour la finale. Les deux équipes tenantes du titre lors de la dernière édition 2019 à Vichy à savoir AEOM chez les dames et Grenoble chez les hommes défendront leur fauteuil. Pour le volley-ball, 10 équipes dont 4 équipes féminines et 6 masculines ont bouclé leurs inscriptions. Comme la RNS n'est pas que sport, le volet culturel ne sera pas en reste avec les concours de soratononina, le kabary. Les produits made in Madagascar seront présentés au village avec 40 exposants.