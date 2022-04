Madagascar: Fisc - Des mesures d'allégement fiscal pour les entreprises du secteur du tourisme

Des mesures fiscales ont été prises pour la relance du tourisme

Conjoncture oblige, l'Etat affiche une attention particulière aux entreprises, en général, et à celles opérant dans le secteur du tourisme, en particulier.

De nouvelles mesures d'allégement fiscal et de facilitation des procédures viennent d'être prises au niveau de l'administration fiscale.

Report de paiement

L'on apprend par exemple que la Direction Générale des Impôts a décidé un report du paiement des impôts sur les revenus sur un délai de trois mois après l'ouverture des frontières. Une suspension du paiement des acomptes provisionnels sur les revenus 2020, 2021 et 2022, a également été adoptée par l'administration fiscale. Par ailleurs, les entreprises contribuables peuvent proposer un calendrier de paiement pour les impôts et taxes périodiques comme l'Impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) et la TVA. C'est une mesure destinée à préserver la trésorerie des entreprises, explique-t-on auprès de l'administration fiscale.

Tout secteur d'activité

On rappelle que le conseil des ministres a également pris d'autres mesures d'allégement fiscal pour tous les secteurs d'activités. On peut notamment citer la possibilité de délivrer une carte professionnelle pour des entreprises qui, pour un certain nombre de raisons, n'ont pas encore pu s'acquitter de leurs obligations fiscales. Et ce, dans l'objectif d'éviter de bloquer leurs activités. À charge, bien évidemment, pour les entreprises concernées de régulariser leur situation.

Le fisc a également décidé la suspension des recouvrements forcés comme l'Avis à Tiers Détenteurs ou ATD, la saisie des comptes bancaires et saisie des biens sauf pour les entreprises qui ne respectent pas le calendrier de paiement convenu avec l'administration fiscale.

Concernant enfin les impacts des dégâts cycloniques, l'Etat a décidé de prendre en charge la TVA sur les transactions et activités relatives à la réhabilitation des infrastructures publiques endommagées par les intempéries. On rappelle que le gouvernement a priorisé ces derniers temps le dialogue public privé pour une meilleure concertation sur les activités à entreprendre pour une meilleure relance des entreprises.