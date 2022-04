Madagascar: Météo de la semaine - Le froid s'installe progressivement

Le froid s'installe de plus en plus.

"Les brumes et brouillards seront au rendez-vous dans la matinée dans toutes les plaines de la partie Ouest... Le froid sera présent dans la première partie de cette semaine pour la côte Est et les hautes terres centrales". C'est ce que nous avance comme prévisions la direction générale de la météorologie du pays. Une situation qui serait causée par la forte présence de l'alizée dans le pays. Ce qui générerait un temps frais, voire froid et surtout venteux dans toutes les régions de la Grande île.

Cette présence de l'alizée provoquerait également de la pluie, voire des averses orageuses plus ou moins épaisses au centre-Est et Sud-Est du pays. Les hautes terres centrales quant à elles devraient faire face à un temps nuageux et des crachins. "Les températures sont proches de plus froides que les normales de saison. Le temps couvert et pluvieux est principalement prédominant en matinée", explique la direction générale de la météo. Cette dernière note toutefois une hausse progressive des températures vers la fin de la semaine.

Avant d'avancer qu'il n'y aura pas de changement majeur des températures dans les autres régions. Les fourchettes seraient comprises entre 9°C et 26°C ainsi que 21° et 35°C. Le service de la météo conclut en annonçant que "comparée aux données historiques, la situation actuelle pourrait nous induire à penser que l'hiver 2022 voudrait se lancer de façon un peu précoce ".