Maroc: Enzo Avitabile offre une magnifique soirée aux Casablancais

Concert "Vesuvius Ascension" au Théâtre Italia de Casablanca

Enzo Avitabile a offert une magnifique soirée aux Casablancais lors d'un concert de musique qui les a tenus en haleine du début jusqu'à la fin, soit près d'une heure vingt minutes. Alors que la nuit était tombée sur la ville de Casablanca, les mélomanes de la capitale économique se sont donné rendez-vous au Théâtre Italia du consulat général d'Italie pour suivre le saxophoniste, auteur-compositeur et interprète italien Enzo Avitabile qui donnait ce soir-là, en compagnie de ses musiciens, un concert intitulé "Vesuvius Ascension".

La pluie, qui s'était invitée en fin de journée avant de s'arrêter quelques minutes avant le début du concert, n'a pas entamé l'enthousiasme des amoureux de la musique, amateurs et passionnés du jazz et du blues, et des curieux qui ont tenu à pousser, vendredi 25 mars dernier, les portes du Théâtre Italia pour y passer d'excellents moments en compagnie de l'ensemble italien. Rappelons qu'après un long silence consécutif à la crise sanitaire, des notes de musique résonnaient de nouveau sur la scène du théâtre sous la direction d'un saxophoniste d'exception qu'accompagnaient, ce soir-là, Sharif Ashraf Khan (sitar), Gianluigi Di Fenza (guitare), Emidio Ausiello (percussion) et Marco Pescosolido (violoncelle).

Au programme de cette soirée, organisée par le consulat général d'Italie et la Dante Alighieri de Casablanca, des titres aussi bien apaisants que vivants, d'une grande profondeur et d'une belle originalité d'un ensemble dont le style combine musiques du monde et jazz et puise son inspiration dans les traditions napolitaines, entre autres. Ce soir-là, la gibecière du groupe proposait plusieurs titres renvoyant à un hymne à la vie et un hommage aux enfants du monde, entre autres. Un plaisir pour les oreilles du public qui a apprécié à sa juste valeur le talent d'un saxophoniste hors pair et le professionnalisme de ses musiciens.

"Le concert de ce soir marque la reprise de nos activités. C'est le premier événement de l'année que nous organisons et le premier de notre nouvelle campagne promotionnelle qui vise à promouvoir l'Italie en valorisant sa beauté, son histoire, sa richesse spirituelle et l'innovation", a déclaré au début du concert le consul général d'Italie à Casablanca, Marco Silvi, dans une salle archicomble avec un public trépignant d'impatience de voir le groupe monter sur scène. "Ce soir, je vous invite non seulement à écouter, mais aussi à lire et à vivre pleinement la musique ", a-t-il lancé relevant la diversité et la richesse de la musique que le public s'apprêtait à écouter. Avant d'ajouter que "la musique est un moyen de voler à travers les frontières, mais aussi un message très important en ce temps extrêmement compliqué".

"C'est une grande joie de pouvoir présenter de nouveau des concerts dans ce théâtre après une longue absence", s'est d'emblée réjouie, pour sa part, la présidente de la Dante Alighieri de Casablanca, Marina Sganga Menjour. Le titre du concert "Vesuvius Ascension" tire son origine du nom d'une des récentes compositions du saxophoniste "écrites en hommage à John Coltrane, un des plus grands saxophonistes de l'histoire du jazz, 50 ans après la sortie de son album intitulé Ascension", a-t-elle expliqué.

Cette chanson où les rythmes de la musique populaire, country et orientale se mélangent est une sorte de prière adressée au Vesuvio, le volcan de Naples, pour qu'il éclaire la ville, sans jamais la brûler, a poursuivi Marina Sganga Menjour. Natif d'un modeste quartier de la périphérie de Naples, Enzo Avitabile a appris très tôt à jouer au saxophone. Alors qu'il n'avait que 7 ans, le talentueux saxophoniste, chanteur et compositeur qu'il est devenu par la suite, s'exhibait souvent en public, développant ainsi un sens de la communication avec. L'ambassadeur de la scène napolitaine, qui compte à son actif de prestigieux prix, a participé à plus d'un millier de festivals nationaux et internationaux. Au terme de sa prestation, le saxophoniste a souhaité "longue vie au Maroc".